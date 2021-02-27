Хто б міг подумати, що на цьому можна заробити мільйони: дивні бізнес-ідеї

Думаєте, що заробляти можна тільки в офісах, заповнюючи звітність та інші папірці? А по-справжньому багатими стають лише ті, хто вкладає цілий статок в нерухомість і скуповує акції? На щастя, ви помиляєтеся. Заробити можна завжди, було б бажання.

У даній публікації ми поділимося з вами незвичними ідеями, які приносять непоганий дохід.

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Татуювання на зубах

Стоматолог Стівен Хьюард придумав робити татуювання на зубних коронках. На них наносять портрети знаменитостей або тварин, а іноді навіть зізнаються коханні. Вартість такого татуювання – $ 75-500.



Фото toothartist

Гусяча поліція

Поле для гольфу вподобали 600 диких канадських гусей і ділянка швидко покрилася пташиним послідом. Американець Девід Маркс завів собак породи бордер-коллі й натренував їх ганяти гусей. Проблема була вирішена, а Маркс заснував гусячу поліцію з декількома бригадами з людей і собак, готових виїхати на виклик у будь-який момент. Оборот компанії Маркса – близько $ 2 млн на рік.



Фото geese police inc

Прибирання собачих екскрементів

Компанія Doody Calls – сервіс з прибирання собачих "відходів", який можна купити на будь-який термін. Сімейна пара Джейкоб і Сьюзан Даніело розвинула бізнес настільки, що продає франшизу по всій Америці, а оборот компанії перевищує $ 1 млн на рік.



Фото doodycalls

Мама напрокат

Мешканка Нью-Йорка, Ніна Кенеллі, – мама двох дорослих синів, за $ 40 в годину може тимчасово стати вам мамою. Вона з радістю приготує улюблений пиріг, поговорить з вами за чашкою чаю, поспівчуває, якщо потрібно, подивиться разом з вами кіно або порадить хорошого лікаря, якщо ви захворіли, зробить все, що зробила б справжня мама.



Фото need a mom

Картопляна поштова служба

Ви можете замовити невеличкий напис – привітання або слова підтримки – або картинку, які нанесуть на картоплину і відправлять адресату, якщо хочете, анонімно. Адже у США є служби, які надсилають поштою послання, написані на картоплі, – МуsteryPotato і Potato Parcel.



Фото potato parcel

Шиньйони для кінських хвостів

Цією послугою користуються господарі коней, які беруть участь у виставках, змаганнях і перегонах. Кінські хвости роблять довшими та густішими за допомогою нарощування волосся і шиньйонів.



Фото ebay.com

Ірландський бруд

Американці Пет Берк і Алан Дженкінс продають "офіційно ірландський бруд". Це пластиковий пакет з землею, який коштує від $ 10 за невелику упаковку. Товар користується популярністю в ірландців, які емігрували в інші країни та ностальгують за покинутою батьківщиною.



Фото auldsod software