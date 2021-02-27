Думаете, что зарабатывать можно только в офисах, заполняя отчетность и другие бумажки? А по-настоящему богатыми становятся только те, кто вкладывает целое состояние в недвижимость и скупает акции? К счастью, вы ошибаетесь. Заработать можно всегда, было бы желание.

В данной статье мы поделимся с вами необычными идеями, которые приносят неплохой доход.

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Татуировки на зубах

Стоматолог Стивен Хьюард придумал делать татуировки на зубных коронках. На них наносят портреты знаменитостей или животных, а иногда даже признаются любви. Стоимость такой татуировки – $ 75-500.



Фото toothartist

Гусиная полиция

Поле для гольфа облюбовали 600 диких канадских гусей и участок быстро покрылся птичьим пометом. Американец Дэвид Маркс завел собак породы бордер-колли и натренировал их гонять гусей. Проблема была решена, а Маркс основал гусиную полицию с несколькими бригадами из людей и собак, готовых выехать на вызов в любой момент. Оборот компании Маркса – около $ 2 млн в год.



Фото geese police inc

Уборка собачьих экскрементов

Компания Doody Calls – сервис по уборке собачьих "отходов", который можно купить на любой срок. Семейная пара Джейкоб и Сьюзан Даниелло развила бизнес настолько, что продает франшизу по всей Америке, а оборот компании превышает $ 1 млн в год.



Фото doodycalls

Мама напрокат

Жительница Нью-Йорка, Нина Кенелли, – мама двух взрослых сыновей, за $ 40 в час может временно стать вам мамой. Она с радостью приготовит любимый пирог, поговорит с вами за чашкой чая, посочувствует, если нужно, посмотрит вместе с вами кино или посоветует хорошего врача, если вы заболели. Сделает все, что сделала бы настоящая мама.



Фото need a mom

Картофельная почтовая служба Вы можете заказать небольшую надпись – поздравление или слова поддержки – или картинку, которые нанесут на картофелину и отправят адресату, если хотите, анонимно. Ведь в США есть службы, которые присылают по почте послания, написанные на картофеле, – МуsteryPotato и Potato Parcel.



Фото potato parcel

Шиньоны для лошадиных хвостов

Этой услугой пользуются хозяева лошадей, участвующих в выставках, соревнованиях и гонках. Конские хвосты делают длиннее и гуще с помощью наращивания волос и шиньонов.



Фото ebay.com

Ирландская грязь

Американцы Пэт Берк и Алан Дженкинс продают "официально ирландскую грязь". Это пластиковый пакет с землей, который стоит от $ 10 за небольшую упаковку. Товар пользуется популярностью у ирландцев, которые эмигрировали в другие страны и ностальгируют по покинутой родине.



Фото auldsod software