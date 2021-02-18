Правило "20 хвилин" допоможе вам змінити своє життя: у чому суть

Приділивши 20 хвилин на добу на поліпшення концентрації, ви більше не будете турбуватися про труднощі, які очікують людей, не здатних займатися монотонною роботою протягом довгого часу. А в наш час це величезний "плюс"!

Тому ми приготували вам кілька порад, які допоможуть вам змінити своє життя.

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20 хвилин на день на розмови з дружиною, дітьми та батьками

Ви лише спробуйте і ви помітите, як позитивно це все позначиться на вашому сімейному житті та взаєминах у родині. Адже не завжди тільки тим і займатися, що дивитися вечорами телевізор або просиджувати в соціальних мережах.



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20 хвилин для здоров'я

Займіться спортом. Нехай це буде ранкова зарядка, вечірня пробіжка або прогулянка у швидкому темпі – абсолютно все перераховане обов'язково позитивно вплине на ваше здоров'я.



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20 хвилин на особистий щоденник

Лише кілька днів та ви станете більш спостережливими та без проблем станете згадувати найважливіші та найцікавіші думки, що з'являються протягом робочого дня.



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20 хвилин на день приділяйте читанню корисної літератури

Не потрібно захаращувати свій мозок тим, що не подобається і тим, що просто знищує час. Читайте те, що вам допомагає розвиватися.



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20 хвилин на день відпочивайте

Розслабтеся, помедитуйте, поспіть, послухайте музику. В наш час людині просто необхідно відпочивати, щоб бути стійким до стресових ситуацій.



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