Просто уявіть собі цілий ліс цих їстівних дерев, що вистелені на вашому святковому столі. Розповідаємо, як приготувати такі ялиночки у нашому матеріалі.

Зверніть увагу 10 найпопулярніших українських серіалів, які дивились на OLL.TV у 2021 році

Рецепт ялинкових кексів

Що знадобиться:

6 шоколадних або ванільних кексів;

3 склянки домашньої або купленої в магазині ванільної глазурі;

2 столові ложки зеленого харчового барвника;

6 цукрових ріжків морозива;

їстівні срібні кульки;

цукрова пудра.

З обладнання слід мати кондитерський мішок з насадкою у формі зірочки.

У передсвятковий час хочеться переглянути атмосферну стрічку, яка додасть магії у буденне життя. З OLL.TV організувати сімейний кіновечір просто! Оформіть підписку на сервіс за 1 гривню, насолоджуйтесь сотнями фільмів у хорошій якості та ще й отримайте можливість виграти телевізор.

Рецепт ялинкового десерту: відео

Приготування

Відріжте верхівки кексів, щоб створити рівну поверхню. Нанесіть невелику частину білої глазурі на кекси, щоб створити основу, на яку можна прикріпити цукрове дерево.

Додайте харчовий барвник до решти глазурі, щоб отримати бажаний зелений колір. Нанесіть тонкий шар глазурі на зовнішню частину цукрових конусів.

Перекладіть глазур, що залишилася, в кондитерський мішок, оснащений насадкою у формі зірки. Покладіть цукрові ріжки на кекси, а потім додайте листя на дерева. Прикрасьте їстівними срібними кульками й посипте цукровою пудрою.

Зверніть увагу! Цукрові ріжки можна прикрасити і зберігати окремо протягом 1 дня в герметичній ємності в холодильнику.