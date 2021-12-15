Просто представьте себе целый лес этих съедобных деревьев на вашем праздничном столе. Рассказываем, как приготовить такие елки в нашем материале.

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Рецепт елочных кексов

Что понадобится:

6 шоколадных или ванильных кексов;

3 стакана домашней или купленной в магазине ванильной глазури;

2 столовые ложки зеленого пищевого красителя;

6 сахарных рожков для мороженого;

рожков для съедобные серебряные шарики;

сахарная пудра.

Из оборудования следует иметь кондитерский мешок с насадкой в виде звездочки.

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Рецепт елочного десерта: видео

Приготовление

Отрежьте верхушки кексов, чтобы создать ровную поверхность. Нанесите небольшую часть белой глазури на кексы, чтобы создать основание, на которое можно прикрепить сахарное дерево.

Добавьте пищевой краситель к остальной глазури, чтобы получить желаемый зеленый цвет. Нанесите тонкий слой глазури на наружную часть сахарного конуса.

Переложите оставшуюся глазурь в кондитерский мешок, оснащенный насадкой в ​​форме звезды. Положите сахарные рожки на кексы, а затем добавьте листья на деревья. Украсьте съедобными серебряными шариками и посыпьте сахарной пудрой.