Просто представьте себе целый лес этих съедобных деревьев на вашем праздничном столе. Рассказываем, как приготовить такие елки в нашем материале.
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Рецепт елочных кексов
Что понадобится:
- 6 шоколадных или ванильных кексов;
- 3 стакана домашней или купленной в магазине ванильной глазури;
- 2 столовые ложки зеленого пищевого красителя;
- 6 сахарных рожков для мороженого;
- съедобные серебряные шарики;
- сахарная пудра.
Из оборудования следует иметь кондитерский мешок с насадкой в виде звездочки.
Рецепт елочного десерта: видео
Приготовление
Отрежьте верхушки кексов, чтобы создать ровную поверхность. Нанесите небольшую часть белой глазури на кексы, чтобы создать основание, на которое можно прикрепить сахарное дерево.
Добавьте пищевой краситель к остальной глазури, чтобы получить желаемый зеленый цвет. Нанесите тонкий слой глазури на наружную часть сахарного конуса.
Переложите оставшуюся глазурь в кондитерский мешок, оснащенный насадкой в форме звезды. Положите сахарные рожки на кексы, а затем добавьте листья на деревья. Украсьте съедобными серебряными шариками и посыпьте сахарной пудрой.