Готуємо з того, що є вдома: ідеї легких та корисних сніданків з кількох інгредієнтів

Для сніданку вдома часто не вистачає ні часу, ні інгредієнтів. Ідеї 24 знають, як приготувати легкі та ситні страви з кількох інгредієнтів.

Ми повинні починати свій день із ситного сніданку, який дає нам багато енергії для виконання повсякденних справ. Тому пропонуємо саме такі корисні та швидкі рецепти, які точно всім сподобаються.

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Теплі бутерброди на сковороді



Рецепт смачних бутербродів / Фото 5-Minute Crafts

Інгредієнти:

2 скибочки хліба без скоринки;

1 шматочок шинки;

1 шматочок сиру;

1 яйце;

1 столова ложка вершкового масла.

Покладіть на хліб шматочок сиру та шинки. Накрийте бутерброд ще одним шматочком хліба. Натисніть пальцями на контур хліба, щоб закрити його 4 сторони.

Збийте яйце в мисці, а потім занурте в нього бутерброд так, щоб він покрився повністю. Змастіть сковороду вершковим маслом, а потім обсмажте кожну сторону сендвіча по 10 – 15 секунд.



Як приготувати швидкий та ситний сніданок / Фото 5-Minute Crafts

Лаваш з помідором та сиром



Рецепт лаваша з помідором та сиром / Фото 5-Minute Crafts

Інгредієнти:

1 яйце;

1 лаваш;

нарізаний помідор;

1 столова ложка тертого сиру;

сіль і перець за смаком.

У сковороду вилийте збите яйце. Готуйте 15 секунд. Приправте сіллю і перцем за смаком. Покладіть зверху лаваш, а потім переверніть.

Зверху викладіть нарізаний помідор і посипте тертим сиром. Зігніть сторони лопаткою.



Готуємо сніданок за кілька хвилин / Фото 5-Minute Crafts

Домашні панкейки



Рецепт домашніх панкейків / Фото 5-Minute Crafts

Інгредієнти:

450 грамів йогурту;

1 яйце;

2 столові ложки цукру;

2 столові ложки борошна.

У миску додайте йогурт, яйце, цукор і борошно та добре збийте вінчиком. Вилийте приблизно чверть суміші на сковороду. Переверніть млинець, коли помітите, що на його поверхні утворюються маленькі бульбашки. Подавайте з улюбленим сиропом чи варенням.