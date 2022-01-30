Мы должны начинать свой день с сытного завтрака, который дает нам много энергии для выполнения повседневных дел. Поэтому предлагаем именно такие полезные и быстрые рецепты, которые точно всем понравятся.
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Теплые бутерброды на сковороде
Рецепт вкусных бутербродов / Фото 5-Minute Crafts
Ингредиенты:
- 2 ломтика хлеба без корочки;
- 1 кусочек ветчины;
- 1 кусочек творога;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка сливочного масла.
Положите на хлеб кусочек сыра и ветчины. Накройте бутерброд еще одним кусочком хлеба. Нажмите пальцами на контур хлеба, чтобы закрыть его 4 стороны.
Взбейте яйцо в миске, а затем окуните в него бутерброд так, чтобы он покрылся полностью. Смажьте сковороду сливочным маслом, затем обжарьте каждую сторону сэндвича по 10 – 15 секунд.
Как приготовить завтрак и быстрый завтрак / Фото 5-Minute Crafts
Лаваш с помидором и сыром
Рецепт лаваша с помидором и сыром / Фото 5-Minute Crafts
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 1 лаваш;
- нарезанный помидор;
- 1 столовая ложка тертого сыра;
- соль и перец по вкусу.
В сковороду вылейте взбитое яйцо. Готовьте 15 секунд. Приправьте солью и перцем по вкусу. Положите сверху лаваш, а затем переверните.
Сверху выложите нарезанный помидор и посыпьте тертым сыром. Согните стороны лопаткой.
Готовим завтрак через несколько минут / Фото 5-Minute Crafts
Домашние панкейки
Рецепт домашних панкейков / Фото 5-Minute Crafts
Ингредиенты:
- 450 г йогурта;
- 1 яйцо;
- 2 столовых ложки сахара;
- 2 столовые ложки муки.
В миску добавьте йогурт, яйцо, сахар и муку и хорошо взбейте венчиком. Вылейте примерно четверть смеси на сковороду. Переверните блинчик, когда заметите, что на его поверхности образуются маленькие пузырьки. Подавайте с любимым сиропом или вареньем.