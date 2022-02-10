Панакота – італійський десерт із вершків, цукру, молока, желатину та ароматизаторів. Ароматизатором часто є ванілін, але існують рецепти і з кавою чи карамеллю. Ми розповімо, як приготувати панакоту з полуничним сиропом або ж варенням.
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Рецепт панакоти з полуничним варенням
Кухонний посуд:
- невелика каструля;
- віничок;
- столова ложка;
- 2 невеликі склянки для подачі.
Інгредієнти:
- 200 мілілітрів вершків;
- 200 мілілітрів молока;
- 2 столові ложки води;
- 3 столові ложки цукру;
- пів столової ложки желатину;
- пів столової ложки ванілі;
- полуничне варення на ваш смак.
Приготування
З'єднати желатин з водою, добре перемішайте і залиште набухати на 5 – 10 хвилин. Налийте в каструлю вершки та молоко, додайте цукор.
Поставте каструлю на повільний вогонь. Постійно помішуйте суміш, поки цукор повністю не розчиниться. Не доводьте його до кипіння.
Заберіть каструлю з плити і залиште охолонути на 5 – 10 хвилин. Потім додайте ваніль і набряклий желатин. Ретельно перемішайте інгредієнти до повного розчинення желатину.
Як приготувати панакоту / Фото 5-Minute Crafts
Розлийте панакоту в склянки або формочки. Поставте їх в холодильник принаймні на 4 години або, якщо можливо, на ніч. Витягніть десерт з холодильника і покладіть зверху кілька ложок полуничного варення. Тепер панакота готова до подачі.
Готовий десерт / Фото 5-Minute Crafts