Панакота – італійський десерт із вершків, цукру, молока, желатину та ароматизаторів. Ароматизатором часто є ванілін, але існують рецепти і з кавою чи карамеллю. Ми розповімо, як приготувати панакоту з полуничним сиропом або ж варенням.

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Рецепт панакоти з полуничним варенням

Кухонний посуд:

  • невелика каструля;
  • віничок;
  • столова ложка;
  • 2 невеликі склянки для подачі.

Інгредієнти:

  • 200 мілілітрів вершків;
  • 200 мілілітрів молока;
  • 2 столові ложки води;
  • 3 столові ложки цукру;
  • пів столової ложки желатину;
  • пів столової ложки ванілі;
  • полуничне варення на ваш смак.

Приготування

З'єднати желатин з водою, добре перемішайте і залиште набухати на 5 – 10 хвилин. Налийте в каструлю вершки та молоко, додайте цукор.

Поставте каструлю на повільний вогонь. Постійно помішуйте суміш, поки цукор повністю не розчиниться. Не доводьте його до кипіння.

Заберіть каструлю з плити і залиште охолонути на 5 – 10 хвилин. Потім додайте ваніль і набряклий желатин. Ретельно перемішайте інгредієнти до повного розчинення желатину.

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Як приготувати панакоту / Фото 5-Minute Crafts

Розлийте панакоту в склянки або формочки. Поставте їх в холодильник принаймні на 4 години або, якщо можливо, на ніч. Витягніть десерт з холодильника і покладіть зверху кілька ложок полуничного варення. Тепер панакота готова до подачі.

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Готовий десерт / Фото 5-Minute Crafts