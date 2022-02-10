Панакота – італійський десерт із вершків, цукру, молока, желатину та ароматизаторів. Ароматизатором часто є ванілін, але існують рецепти і з кавою чи карамеллю. Ми розповімо, як приготувати панакоту з полуничним сиропом або ж варенням.

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Рецепт панакоти з полуничним варенням

Кухонний посуд:

невелика каструля;

віничок;

столова ложка;

2 невеликі склянки для подачі.

Інгредієнти:

200 мілілітрів вершків;

200 мілілітрів молока;

2 столові ложки води;

3 столові ложки цукру;

пів столової ложки желатину;

пів столової ложки ванілі;

полуничне варення на ваш смак.

Приготування

З'єднати желатин з водою, добре перемішайте і залиште набухати на 5 – 10 хвилин. Налийте в каструлю вершки та молоко, додайте цукор.

Поставте каструлю на повільний вогонь. Постійно помішуйте суміш, поки цукор повністю не розчиниться. Не доводьте його до кипіння.

Заберіть каструлю з плити і залиште охолонути на 5 – 10 хвилин. Потім додайте ваніль і набряклий желатин. Ретельно перемішайте інгредієнти до повного розчинення желатину.



Як приготувати панакоту / Фото 5-Minute Crafts

Розлийте панакоту в склянки або формочки. Поставте їх в холодильник принаймні на 4 години або, якщо можливо, на ніч. Витягніть десерт з холодильника і покладіть зверху кілька ложок полуничного варення. Тепер панакота готова до подачі.



Готовий десерт / Фото 5-Minute Crafts

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