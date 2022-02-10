Панакота – итальянский десерт из сливок, сахара, молока, желатина и ароматизаторов. Ароматизатором часто является ванилин, но существуют рецепты и с кофе или карамелью. Мы расскажем, как приготовить панакоту с клубничным сиропом или вареньем.
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Рецепт панакоты с клубничным вареньем
Кухонная посуда:
- небольшая кастрюля;
- венчик;
- столовая ложка;
- 2 небольших стакана для подачи.
Ингредиенты:
- 200 миллилитров сливок;
- 200 миллилитров молока;
- 2 столовые ложки воды;
- 3 столовых ложки сахара;
- пол столовой ложки желатина;
- пол столовой ложки ванили;
- клубничное варенье по вашему вкусу.
Приготовление
Соедините желатин с водой, хорошо перемешайте и оставьте набухать на 5 – 10 минут. Налейте в кастрюлю сливки и молоко, добавьте сахар.
Поставьте кастрюлю на медленный огонь. Постоянно помешивайте смесь, пока сахар полностью не растворится. Не доводите его до кипения.
Уберите кастрюлю из плиты и оставьте остыть на 5 – 10 минут. Затем добавьте ваниль и набухший желатин. Тщательно перемешайте ингредиенты до полного растворения желатина.
Как приготовить панакоту / Фото 5-Minute Crafts
Разлейте панакоту в стаканы или формочки. Поставьте их в холодильник по крайней мере на 4 часа или, по возможности, на ночь. Вытащите десерт из холодильника и положите сверху несколько ложек клубничного варенья. Теперь панакота готова к подаче.
Готовый десерт / Фото 5-Minute Crafts