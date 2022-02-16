Готуємо чай з імбиру та куркуми: два рецепти вітамінних та дуже смачних гарячих напоїв

Гарячі та корисні чаї з імбиру і куркуми чудово зігрівають взимку. Приготуйте ці два смачні напої і отримайте вітамінну дозу проти будь-яких хворіб.

Імбир і куркума – це не тільки природні інгредієнти, відомі своїм інтенсивним смаком, але й натуральні ліки з протизапальними властивостями. Розповідаємо, як приготувати з них смачні чаї.

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Імбирний чай

Що вам знадобиться:

пів літри води;

1 середній корінь імбиру;

1 столова ложка меду;

лимон на свій смак.

Приготування

Закип'ятіть воду в каструлі. Очистьте імбир і наріжте його тонкими скибочками. Додайте імбир в киплячу воду, накрийте кришкою і залиште на повільному вогні приблизно 20 хвилин.

Залиште трохи охолонути, процідіть. Додайте лимон і мед. Смачного!



Імбирний чай з лимоном / Фото 5-Minute Crafts

Чай з куркуми

Що вам знадобиться:

пів літри води;

10 грамів свіжої куркуми натертої на тертці;

1 столова ложка меду на свій смак.

Приготування

Закип'ятіть воду і згодом додайте туди куркуму. Накрийте кришкою і готуйте 5 хвилин на повільному вогні. Залиште охолонути, процідіть.Додайте меду та подавайте.



Чай з куркуми / Фото Dreamstime

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