Имбирь и куркума – это не только природные ингредиенты, известные своим интенсивным вкусом, но и натуральное лекарство с противовоспалительными свойствами. Рассказываем, как приготовить из них вкусные чаи.

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Имбирный чай

Что вам понадобится:

  • пол литра воды;
  • 1 средний корень имбиря;
  • 1 столовая ложка меда;
  • лимон по своему вкусу.

Приготовление

Вскипятите воду в кастрюле. Очистите имбирь и нарежьте его тонкими ломтиками. Добавьте имбирь в кипящую воду, накройте крышкой и оставьте на медленном огне примерно 20 минут.

Оставьте чуть-чуть остыть, процедите. Добавьте лимон и мед. Приятного аппетита!

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Имбирный чай с лимоном / Фото 5-Minute Crafts

Чай с куркумой

Что вам понадобится:

  • пол литра воды;
  • 10 граммов свежей куркумы натертой на терке;
  • 1 столовая ложка меда по своему вкусу.

Приготовление

Вскипятите воду и затем добавьте туда куркуму. Накройте крышкой и готовьте 5 минут на медленном огне. Оставьте остыть, процедите. Добавьте мед и подавайте.

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Чай из куркумы / Фото Dreamstime