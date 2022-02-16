Имбирь и куркума – это не только природные ингредиенты, известные своим интенсивным вкусом, но и натуральное лекарство с противовоспалительными свойствами. Рассказываем, как приготовить из них вкусные чаи.
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Имбирный чай
Что вам понадобится:
- пол литра воды;
- 1 средний корень имбиря;
- 1 столовая ложка меда;
- лимон по своему вкусу.
Приготовление
Вскипятите воду в кастрюле. Очистите имбирь и нарежьте его тонкими ломтиками. Добавьте имбирь в кипящую воду, накройте крышкой и оставьте на медленном огне примерно 20 минут.
Оставьте чуть-чуть остыть, процедите. Добавьте лимон и мед. Приятного аппетита!
Имбирный чай с лимоном / Фото 5-Minute Crafts
Чай с куркумой
Что вам понадобится:
- пол литра воды;
- 10 граммов свежей куркумы натертой на терке;
- 1 столовая ложка меда по своему вкусу.
Приготовление
Вскипятите воду и затем добавьте туда куркуму. Накройте крышкой и готовьте 5 минут на медленном огне. Оставьте остыть, процедите. Добавьте мед и подавайте.
Чай из куркумы / Фото Dreamstime