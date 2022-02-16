Імбир і куркума – це не тільки природні інгредієнти, відомі своїм інтенсивним смаком, але й натуральні ліки з протизапальними властивостями. Розповідаємо, як приготувати з них смачні чаї.
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Імбирний чай
Що вам знадобиться:
- пів літри води;
- 1 середній корінь імбиру;
- 1 столова ложка меду;
- лимон на свій смак.
Приготування
Закип'ятіть воду в каструлі. Очистьте імбир і наріжте його тонкими скибочками. Додайте імбир в киплячу воду, накрийте кришкою і залиште на повільному вогні приблизно 20 хвилин.
Залиште трохи охолонути, процідіть. Додайте лимон і мед. Смачного!
Імбирний чай з лимоном / Фото 5-Minute Crafts
Чай з куркуми
Що вам знадобиться:
- пів літри води;
- 10 грамів свіжої куркуми натертої на тертці;
- 1 столова ложка меду на свій смак.
Приготування
Закип'ятіть воду і згодом додайте туди куркуму. Накрийте кришкою і готуйте 5 хвилин на повільному вогні. Залиште охолонути, процідіть.Додайте меду та подавайте.
Чай з куркуми / Фото Dreamstime