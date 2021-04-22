Хочете перевірити свою кмітливість? Тоді уважно погляньте на це фото.

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Перед вами дві спіралі. Одна з них створена з цілого шнурка, кінці якого з’єднані. Інша спіраль складається з двох окремих шнурків, кінці яких з'єднані.

А ви зможете здогадатися, де яка спіраль, використовуючи лише максимальну зорову концентрацію?

Тільки не хитруйте: обводити лінії пальцем, олівцем чи курсором не можна!

Головоломка Ґарднера / Фото Thelaughclub