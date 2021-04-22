Хотите проверить свою соображалку? Тогда внимательно посмотрите на это фото.

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Перед вами две спирали. Одна из них создана с одного шнурка, концы которого соединены. Другая спираль состоит из двух отдельных шнурков, концы которых соединены.

А вы сможете догадаться, где какая спираль, используя только максимальную зрительную концентрацию?

Только не хитрите: обводить линии пальцем, карандашом или курсором нельзя!

Головоломка Гарднера / Фото Thelaughclub