Хотите проверить свою соображалку? Тогда внимательно посмотрите на это фото.
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Перед вами две спирали. Одна из них создана с одного шнурка, концы которого соединены. Другая спираль состоит из двух отдельных шнурков, концы которых соединены.
А вы сможете догадаться, где какая спираль, используя только максимальную зрительную концентрацию?
Только не хитрите: обводить линии пальцем, карандашом или курсором нельзя!
Головоломка Гарднера / Фото Thelaughclub