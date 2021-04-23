Головне – модне кермо: 9 автомобілів, стан яких приголомшить будь-якого майстра

19:40

Часто автовласники не поспішають віддавати свого коня на професійне техобслуговування, вважаючи, що вони й самі з руками. Чого, мовляв, гроші даремно витрачати? Тому багато автомобілів приїздять до майстрів лише на евакуаторі.