Головне – модне кермо: 9 автомобілів, стан яких приголомшить будь-якого майстра

Часто автовласники не поспішають віддавати свого коня на професійне техобслуговування, вважаючи, що вони й самі з руками. Чого, мовляв, гроші даремно витрачати? Тому багато автомобілів приїздять до майстрів лише на евакуаторі.
Машини з нашої добірки точно потраплять на СТО не своїм ходом.
Читайте також: Рятує лише оптимізм: автомобільні аварії, що здивували всіх навколо
1. Це для краси чи щоб кермо не змерзло?
Фото reddit
2. Електроніка в автівці глючить. Воно й не дивно, коли акумулятор у такому стані
Фото reddit
3. Механікам доводиться приймати й такі автомобілі
Фото reddit
4. Ці ключі багато чого пережили...
Фото reddit
5. Автор ідеї – просто Кулібін!
Фото reddit
6. Клієнт поскаржився на дивне "вихляння" колеса
Фото reddit
7. Картина маслом, яке ніколи не міняли
Фото reddit
8. Приймальник сказав, що настільки стертої гуми за 12 років ще не бачив
Фото reddit
9. На пропозицію поміняти гуму клієнт відповів, що й так ще поїздить
Фото reddit