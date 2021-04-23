Машины из нашей подборки точно попадут на СТО не своим ходом.
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1. Это для красоты или чтобы руль не замерз?
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2. Электроника в машине глючит. Оно и не удивительно, когда аккумулятор в таком состоянии
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3. К механикам поступают и такие автомобили
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4. Эти ключи от машины много повидали...
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5. Автор идеи – ну просто Кулибин!
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6. Клиент пожаловался на странное "вилянье" колеса
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7. Картина маслом, которое никогда не меняли
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8. Приемщик сказал, что настолько стертой резины за 12 лет еще не видел
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9. На предложение поменять резину ответил, что поездит еще и так
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