Геніальні розробки: 9 комп'ютерних мишок, які вражають своїм дизайном
Джерело:24 канал
Здебільшого компютерні миші подібні за формою й відрізняються одна від одної лише кольорами. Але розробникам таки вдалося перевернути наше уявлення про ці "сіренькі" ґаджети.
Сучасні технології постійно розширюють можливості для промислового дизайну. Лишень погляньте на цих красунь!
Рекомендуємо Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5
Оригінальні дизайни комп'ютерних мишок
Важко повірити, що комп'ютерна мишка може виглядати так. Ця модель чудово підійде для подорожі. Для того, щоб смуга перетворилась у функціональну мишку, потрібно правильно її скласти.
Компактна мишка для подорожей / Фото Pinterest
Ця миша дуже тонка та зручна. Її нестандартна широка форма створена для того, щоб ваша долоня була повністю розслаблена під час роботи.
Стильний дизайн мишки / Фото Sudonull
Унікальна миша для людей з інвалідністю. Вона має незвичну форму і створена для ноги. Великий палець відповідає за ліву кнопку миші, а інший – за праву.
Мишка для людей з інвалідністю / Фото PinterestХочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.
Ця миша – справжня знахідка для вебдизайнерів. Вона має спеціальні датчики, які відстежують положення у просторі, тому її можна сміливо застосовувати у роботі з проєктами.
Справжня знахідка для вебдизайнерів / Фото Pinterest
Незвичайна форма мишки / Фото Pinterest
Любителі оригінальних дизайнів точно позитивно оцінять таку модель. Креативна, зручна та стильна: ця миша – витвір сучасного мистецтва.
Креативний дизайн комп'ютерної миші / Фото Pinterest
Миша у формі хокейної шайби. Вона не похвалиться компактністю, але має багато інших переваг. Серед них – оригінальна форма і вбудована пам'ять від 4 до 8 гігабайтів.
Мишка у формі шайби / Фото Pinterest
Ця модель – для справжніх поціновувачів дерева. Якщо вам набрид пластик або ви виступаєте "за" свідоме споживання, це ідеальна мишка. Вона безпечна для навколишнього середовища і покрита шматком натурального дерева.
Стильна дерев'яна модель / Фото 11 tech
Надувна миша. Ця ідея поки лише в розробці, але вже вражає користувачів мережі. Девайс чудово підійде для довгої дороги. Електронна частина миші прихована в невеликій гнучкій платі, а саме "тіло" – це м'який пластик. Перед роботою потрібно відкрити клапан і надути мишку.
Цю мишку придумав справжній геній / Фото Pinterest
Цікаво знати Ноутбук гуде й перегрівається: як швидко усунути проблему без виклику майстра
Ця розробка виглядає, наче із майбутнього: мишка, для користування якою не потрібні руки, бо управління здійснюється за допомогою очного яблука. Працює вона за принципом контактної лінзи: в око вставляється лінза, пронизана датчиками, які відстежують положення курсора. Ідея була створена для людей з інвалідністю.
Мишка, якою можна керувати за допомогою очей / Фото Pinterest