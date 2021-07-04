Сучасні технології постійно розширюють можливості для промислового дизайну. Лишень погляньте на цих красунь!
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Оригінальні дизайни комп'ютерних мишок
Важко повірити, що комп'ютерна мишка може виглядати так. Ця модель чудово підійде для подорожі. Для того, щоб смуга перетворилась у функціональну мишку, потрібно правильно її скласти.
Компактна мишка для подорожей / Фото Pinterest
Ця миша дуже тонка та зручна. Її нестандартна широка форма створена для того, щоб ваша долоня була повністю розслаблена під час роботи.
Стильний дизайн мишки / Фото Sudonull
Унікальна миша для людей з інвалідністю. Вона має незвичну форму і створена для ноги. Великий палець відповідає за ліву кнопку миші, а інший – за праву.
Мишка для людей з інвалідністю / Фото Pinterest
Ця миша – справжня знахідка для вебдизайнерів. Вона має спеціальні датчики, які відстежують положення у просторі, тому її можна сміливо застосовувати у роботі з проєктами.
Справжня знахідка для вебдизайнерів / Фото Pinterest
Незвичайна форма мишки / Фото Pinterest
Любителі оригінальних дизайнів точно позитивно оцінять таку модель. Креативна, зручна та стильна: ця миша – витвір сучасного мистецтва.
Креативний дизайн комп'ютерної миші / Фото Pinterest
Миша у формі хокейної шайби. Вона не похвалиться компактністю, але має багато інших переваг. Серед них – оригінальна форма і вбудована пам'ять від 4 до 8 гігабайтів.
Мишка у формі шайби / Фото Pinterest
Ця модель – для справжніх поціновувачів дерева. Якщо вам набрид пластик або ви виступаєте "за" свідоме споживання, це ідеальна мишка. Вона безпечна для навколишнього середовища і покрита шматком натурального дерева.
Стильна дерев'яна модель / Фото 11 tech
Надувна миша. Ця ідея поки лише в розробці, але вже вражає користувачів мережі. Девайс чудово підійде для довгої дороги. Електронна частина миші прихована в невеликій гнучкій платі, а саме "тіло" – це м'який пластик. Перед роботою потрібно відкрити клапан і надути мишку.
Цю мишку придумав справжній геній / Фото Pinterest
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Ця розробка виглядає, наче із майбутнього: мишка, для користування якою не потрібні руки, бо управління здійснюється за допомогою очного яблука. Працює вона за принципом контактної лінзи: в око вставляється лінза, пронизана датчиками, які відстежують положення курсора. Ідея була створена для людей з інвалідністю.
Мишка, якою можна керувати за допомогою очей / Фото Pinterest