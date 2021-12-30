Сложно поверить, что прошло 20 лет с тех пор, как на большие экраны вышел первый фильм о Гарри Поттере. Тогда весь мир познакомился с маленьким волшебником, которому удалось выжить после нападения черного колдуна. На протяжении следующих частей кинофраншизы зрители с восторгом наблюдали за приключениями магов и магглов.

Даже после выхода финальной части поклонники "поттерианы" горячо надеялись на продолжение любимой истории. Отметим, что спецепизод не покажет новые приключения Гарри Поттера и его друзей. Однако он вполне погрузит в любимую киновселенную, так что ностальгия гарантирована! Украинцы увидят спецвыпуск легендарной франшизы одновременно со всем миром. Согласитесь, что более волшебный подарок на Новый год не придумать!

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Где смотреть "Гарри Поттер 20 лет спустя…" в Украине

Спецэпизод, посвященный юбилею саги, выйдет в Украине 1 января 2022 года. Посмотреть премьеру легально можно будет в Амедиатеке на OLL.TV.

"Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс": трейлер

Кроме этого, на сервисе появятся и все части "Гарри Поттера", просмотр которых является неотъемлемым атрибутом новогодне-рождественских праздников:

Гарри Поттер и философский камень.

Гарри Поттер и тайная комната.

Гарри Поттер и узник Азкабана.

Гарри Поттер и Кубок огня.

Гарри Поттер и Орден Феникса.

Гарри Поттер и Принц-полукровка.

Гарри Поттер и Дары Смерти : 1, 2.

Что будет в спецепизоде ​​легендарной франшизы