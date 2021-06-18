Інстаграмне свято вдома: як створити фотозону своїми руками – ідеї у фото

Домашні святкування завжди цінні, адже атмосфера там дуже затишна. Гарні декорації чи фотозони тільки додадуть вашій події особливого святкового настрою.

Коли ви плануєте день народження вдома, рекомендуємо облаштувати стильну фотозону. Декорації можна орендувати, однак це будуть додаткові витрати для вас. Або ж можна власноруч створити фотозону! Ідеї 24 підібрали оригінальні приклади, коли такі куточки стали родзинкою свята.

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9 ідей для фотозон своїми руками

Щоб створити куток для фото, вам знадобиться стенд, кілька троянд та трохи зелені (чудово підійде листя евкаліпту). Ви можете придбати штучні рослини і використати їх повторно, або ж візьміть живі квіти.



Мінімалістична фотозона / Фото Pinterest



Стенд та квіти допоможуть прикрасити будинок / Фото Pinterest

Додайте фатину чи іншої тканини, і ваша фотозона набуде нової форми.



З відрізком тканини можна також експериментувати / Фото Pinterest

Для такої фотозони вам знадобиться папір, нитки та мотузка, яка слугуватиме основою. Виріжте багато кружечків, закріпіть на нитці, а її з'єднайте з основою, і ваша фотозона – готова.



Стильна фотозона з паперу / Фото Pinterest



Яскравий градієнт і кульки додадуть родзинки / Фото Pinterest

А цей варіант потребує трохи більше витрат як грошових, так і часових, але результат вас точно приємно здивує. Вам знадобиться напівпрозора тканина, стенд, гірлянда і, за бажанням, квіткові декорації.

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.



Стильна фотозона з гірляндою / Фото Pinterest

Фотозона з дерев'яних піддонів може виглядати дуже стильно та оригінально. Додайте гірлянди, квіти та зелень, почепіть фото та здивуйте своїх друзів.



Дерев'яні піддони і квіти – чудова фотозона / Фото Pinterest



Можна додати блиску та фото / Фото Pinterest

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Фотозона з кульками – це чудова ідея. Все тому, що її зможе облаштувати кожен! Для цього вам потрібно придбати чимало кульок і докласти трохи зусиль. На стенд почепіть тканину, прикрасьте одну сторону кульками і ніхто й не повірить, що ви створили її самотужки.



Ця фотозона ніби створена професійними декораторами / Фото Pinterest

Створити святкову зону можна за допомогою фото. Оберіть найкращі кадри, видрукуйте та почепіть на нитку. Можете також додати святкового блиску за допомогою гірлянд.



Використайте світлини для декорацій / Фото Pinterest



Можете використати стенд як основу та додати квітів / Фото Pinterest

Якщо у вас є трохи часу, придбайте блискучий картон і створіть яскраву зіркову фотозону. Або ж можете пошукати у спеціальних крамничках вже готові фігурки і просто нанизати їх на нитку.



Блискучі зірки на чорному полотні – ідеальний фон / Фото Pinterest

І наостанок ще одна фотозона, для якої потрібно багато витинанок. Квітковий фон можна втілити у кількох кольорах і створити градієнт.



Квіткову зону для фото можна створити з паперу / Фото Pinterest