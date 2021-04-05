Тварини, яких ми не побачимо в реальному житті: сюрреалістичний світ французького фотомитця

Джерело:Інстаграм Julien Tabet
Жульєн Табет займається цифровим мистецтвом. Він захоплюється маніпуляціями зображень з тваринами, і вже кілька років ділиться своїми роботами в інстаграмі, де швидко зробив собі ім'я.
Він переосмислює закони природи та створює сюрреалістичний світ тварин. Психоделічні, химерні та спотворені – його мистецтво гіпнотично заворожує і змушує розглядати деталі.
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Жульєн вибрав тварин для своїх маніпуляцій, оскільки вважає, що вони набагато скромніші й невинніші в порівнянні з людьми.
Я люблю мріяти про те, як поводяться тварини, коли ми не спостерігаємо за ними,
– каже художник.
Він часто витрачає кілька годин на кожну роботу, щоб створити максимально реалістичну та детальну композицію. Незважаючи на те, що художник робить усі свої роботи у фотошопі, він не вважає, що програмне забезпечення може бути пристрастю. Але уявлення про неймовірні речі зачаровує його.
Мені подобається дивувати людей. Я відчуваю, що можу запропонувати щось свіже в їхньому житті та вирвати їх з їхньої нудної рутини, запропонувавши перспективу,
– зазначає митець.
Перегляньте його дивовижні маніпуляції з тваринами, які багаті яскравими кольорами та насиченими візерунками.
Пантера чи леопард / Фото Julien Tabet
Король звірів / Фото Julien Tabet
Зебра чи буйвіл / Фото Julien Tabet