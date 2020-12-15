У нас виникає приємне відчуття, коли ми заходимо до когось у гості, а речі там розставлені ідеально. На таке нам хочеться дивитися постійно, адже все підходить один до одного. І навряд чи знайдеться людина, якій це не сподобається.

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