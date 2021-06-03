Але насправді це можуть бути звичайні побутові дрібні негаразди, які не є показником протистояння світу проти нас. У таких випадках варто зупинитися, глибоко вдихнути й зрозуміти, що ми не одні опинилися у подібних ситуаціях. Ще є люди, які відчувають щось подібне.

Цікаво Як зустріч друзів-байкерів стала найбільшим мотофестом України

1. Жінка сортувала картки понад дві години, а потім за декілька секунд усе зруйнувала, спіткнувшись об стіл

Фото reddit

2. Коли просто хотів прийняти ранковий душ, а в результаті послизнувся й зруйнував і ванну, і унітаз

Фото reddit

3. Бачите ці яйця? А вони повинні були бути в пирозі.

Фото reddit

4. Дуже смачний часниковий хліб вийшов

Фото pinterest

5. Цей пазл на тисячу деталей дівчина складала декілька днів, а її кіт усе зруйнував за кілька секунд

Фото pinterest

Як розслабитись після важкого дня? Запроси друзів на келих Zubrowka.

6. Цікаво, що зробив власник цього автомобіля, що птахи йому вирішили так помститися

Фото reddit

І ще Коли бажання приготувати щось смачне закінчилося невдачею: промовисті фото

7. "А я пив з цього глечика впродовж дня і побачив такий сюрприз лиш зараз"

Фото reddit

8. "Після важкого робочого дня кур'єр доставив мені таку піцу"

Фото hamedshow

9. Цей ноутбук постраждав під час зйомок тіктоку

Фото twizz

10. Коли перед пранням забув перевірити кишені

Фото reddit