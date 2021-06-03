Но на самом деле это могут быть обычные бытовые мелкие проблемы, которые не являются показателем противостояния мира против нас. В таких случаях следует остановиться, глубоко вдохнуть и понять, что мы не одни оказались в подобных ситуациях. Еще есть люди, которые испытывают нечто подобное.

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1. Женщина сортировала карточки более 2 часов, а затем через несколько секунд все разрушила, споткнувшись о стол

Фото reddit

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8. "После тяжелого рабочего дня курьер доставил мне такую ​​пиццу"

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9. Этот ноутбук пострадал во время съемок токтока

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10. Когда перед стиркой забыл проверить карманы

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