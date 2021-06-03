Но на самом деле это могут быть обычные бытовые мелкие проблемы, которые не являются показателем противостояния мира против нас. В таких случаях следует остановиться, глубоко вдохнуть и понять, что мы не одни оказались в подобных ситуациях. Еще есть люди, которые испытывают нечто подобное.

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1. Женщина сортировала карточки более 2 часов, а затем через несколько секунд все разрушила, споткнувшись о стол

Фото reddit

2. Когда хотел принять утренний душ, а в результате поскользнулся и разрушил и ванну, и унитаз

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3. Видите эти яйца? Они должны были быть в пироге.

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4. Очень вкусный чесночный хлеб получился

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5. Этот пазл на тысячу деталей девушка складывала несколько дней, а ее кот все разрушил за несколько секунд

Фото pinterest

6. Интересно, что сделал владелец этого автомобиля, что птицы ему решили так отомстить

Фото reddit

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7. "А я пил из этого кувшина в течение дня и увидел такой сюрприз лишь сейчас"

Фото reddit

8. "После тяжелого рабочего дня курьер доставил мне такую ​​пиццу"

Фото hamedshow

9. Этот ноутбук пострадал во время съемок токтока

Фото twizz

10. Когда перед стиркой забыл проверить карманы

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