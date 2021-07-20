Фен – не лише для волосся: 7 незвичних способів застосування знайомого приладу
Джерело:24 канал
Жодна жінка не може обійтися без фена, адже сушити та укладати волосся з ним, безумовно, зручніше. Однак не всі знають, що в цього бьюті-приладу набагато більше варіантів вельми ефективного застосування в побуті.
Сьогодні ми поділимося з вами нетрадиційними способами використання фена. Ловіть свіжі поради й користуйтесь на здоров'я!
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Видалити жуйку з одягу
Прилиплу до одягу жуйку можна видалити дуже швидко. Розігрійте її феном і відчистіть забруднене місце паперовим рушником. Розігрівати її та відчищати до тих пір, поки вся жуйка не зійде з одягу.
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Зняти пластир
Зняття пластиру дійсно може заподіяти сильний біль. Потримайте пластир під струменем гарячого фена, після чого його зніміть. Все, готово та зовсім безболісно.
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Випрасувати сорочку без праски
Що робити, якщо сорочка пом'ята, а праски немає під рукою? Стане в нагоді фен! Збризніть сорочку водою з пульверизатора і "пропрасуйте" феном. Не ідеально, але добре та охайно!
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Швидкий метод висушити шкарпетки
Швидко періть брудні шкарпетки, надягайте на фен і сушіть! Тепле повітря швидко впорається із завданням. Але будьте обережні, не спаліть фен або шкарпетки.
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Видалити віск з меблів
В першу чергу необхідно акуратно зняти надлишки воску, наприклад з допомогою пластикової карти або кухонної лопатки. А залишки – нагріти феном. Повітря повинно бути не занадто гарячим. Коли віск розплавиться, його слід видалити серветкою.
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Почистити клавіатуру ноутбука
Все, що потрапляє під кнопки, може проникнути й в "начинку", а це загрожує серйозними неприємностями. Один зі способів очищення – поставити ноутбук на ребро і продути клавіатуру холодним повітрям.
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Видалити наклейки
Тепле повітря здатне розтопити шар клею, після чого наліпки з різних поверхонь видаляться набагато простіше.
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