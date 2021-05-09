Чи варто ставити рекорди: 5 важливих фактів про Книгу рекордів Ґіннеса

Тисячі людей марять тим, щоб потрапити до Книги рекордів Ґіннеса. Задля цього деякі відчайдухи йдуть на такі вчинки, що й годі уявити...

І поки марнославці змагаються один з одним, установлюючи найбожевільніші рекорди, ми пропонуємо вам дізнатися більше про саму організацію, що фіксує супердосягнення.

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1. Переможцям нічого не платять

Якби людям, які встановлюють певні рекорди платили за це, ви тільки уявіть наскільки збільшилася б кількість охочих отримати грошову винагороду.

Ніяких коштів не платять і люди, які встановлюють рекорди. Для участі варто лишень подати заявку на встановлення рекорду і чітко дотримуватися відповідних вимог.

Люди, які встановили рекорд не отримують грошову винагороду / Фото Olympic

2. Невдалі спроби встановити рекорд

Щотижнево працівники оброблять приблизно тисячу заявок на встановлення рекордів. Загалом у рік це понад 50 тисяч претендентів. Логічно, що така кількість людей не може потрапити у Книгу рекордів Ґіннеса. Тому щорічно дозволено видавати орієнтовно 10 тисяч сертифікатів. Відповідно майже 40 тисяч людей чекає гірке розчарування.

Багато людей не потрапляють в Книгу рекордів / Фото Facebook

3. Книга рекордів Ґіннеса також встановила рекорд

Кожна людина любить переглядати якісь цікавинки, саме тому Книга рекордів Ґіннеса є досить популярною і впродовж декількох років вважається такою, яку найбільш читають. Для прикладу, у 2020 році було продано понад 143 мільйони екземплярів.

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4. Перша книга потребувала великої затрати сил

Уперше Книгу рекордів Ґіннеса випустили 25 серпня у 1955 році. Для того, щоб у довіднику розмістити якомога більше цікавих даних, усій команді потрібно було працювати безперервно по 90 годин кожного тижня впродовж 13 таких робочих тижнів. Книга зі 198-сторінками стала бестселером у США.

На створення першої книги було потрачено надзвичайно багато сил / Фото Ohmyfrench

5. Книгу рекордів Ґіннеса мали роздавати безплатно

З самого початку автор планував роздавати в пабах Книгу рекордів Ґіннеса безплатно, адже це був не комерційний проєкт. Саме тому декілька тисяч екземплярів було роздано безплатно. Проте попит був настільки великим, що команда була змушена збільшити тираж і продавати довідник в понад 100 країнах світу.

Тепер книгу друкують 22 мовами.

Найпопулярніша книга у світі / Фото Mirnov