И пока охотники за славой соревнуются друг с другом, устанавливая самые безумные рекорды, мы предлагаем вам узнать побольше о самой организации, фиксирующей супердостижения.

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1. Победителям ничего не платят

Если бы людям, которые устанавливают определенные рекорды платили за это, вы только представьте насколько увеличилась бы количество желающих получить денежное вознаграждение.

Никаких средств не платят и люди, которые устанавливают рекорды. Для участия стоит только подать заявку на установление рекорда и четко придерживаться соответствующих требований.

Люди, которые установили рекорд не получают денежное вознаграждение / Фото Olympic

2. Неудачные попытки установить рекорд

Еженедельно работники обрабатывают примерно тысячу заявок на установление рекордов. Всего в год это более 50 000 претендентов. Логично, что такое количество людей не может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Поэтому ежегодно разрешено выдавать ориентировочно 10 тысяч сертификатов. Соответственно почти 40 тысяч человек ждет горькое разочарование.

Многие люди не попадают в Книгу рекордов / Фото Facebook

3. Книга рекордов Гиннеса также установила рекорд

Каждый человек любит просматривать какие-то интересные данные, поэтому Книга рекордов Гиннеса является достаточно популярной и на протяжении нескольких лет считается наиболее читаемой. Например, в 2020 году было продано более 143 миллионов экземпляров.

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4. Первая книга требовала большой затраты сил

Впервые Книгу рекордов Гиннеса выпустили 25 августа в 1955 году. Для того чтобы в справочнике разместить как можно больше интересных данных, всей команде нужно было работать непрерывно по 90 часов каждую неделю в течение 13 таких рабочих недель. Книга со 198-страницами стала бестселлером в США.

На создание первой книги было потрачено очень много сил / Фото Ohmyfrench

5. Книгу рекордов Гиннеса планировали раздавать бесплатно

С самого начала автор планировал раздавать в пабах Книгу рекордов Гиннеса бесплатно, ведь это был не коммерческий проект. Именно поэтому несколько тысяч экземпляров были розданы бесплатно. Однако спрос был настолько велик, что команда была вынуждена увеличить тираж и продавать справочник более чем в 100 странах мира.

Теперь книгу печатают на 22 языках.

Самая популярная книга в мире / Фото Mirnov