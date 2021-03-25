У Facebook переважає синій колір через Цукерберга: цікаві факти про найпопулярнішу соцмережу

Facebook – одна з найпопулярніших соціальних мереж у світі й в Україні. Спочатку ця платформа була задумана як електронний каталог імен, прізвищ та фотографій студентів Гарварда. Засновники ресурсу тоді ще не знали, що їхній маленький проєкт набере таких масштабів. Сьогодні Facebook користується понад 1,5 мільярда осіб.

Не має значення, скільки часу ви проводите в фейсбуці. Запевняємо, що вам у всякому разі буде цікаво дізнатись невідомі факти про цю соцмережу, тож вмощуйтеся зручніше.

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Запуск Facebook

Facebook був запущений 4 лютого 2004 року. Авторами сайту стали Марк Цукерберг та його друзі по кімнаті з Гарвардського університету – Дастін Московіц, Кріс Гьюз, та Едуардо Саверін. Сайт thefacebook.com призначався для спілкування випускників Гарварду. Пізніше перелік вишів розширили, а згодом сайт став доступним для всіх, а не лише студентів.



Фото pinterest

Спроби Yahoo придбати Facebook

Facebook дуже швидко ставав популярним, і у 2006 році Yahoo, чий соціальний сервіс Yahoo 360 зазнав невдачі, запропонував Цукербергу 1 мільярд доларів за його соціальну мережу. Марк відмовився від пропозиції, заявивши, що його проєкт коштує не менше ніж 4 мільярди.

Трафік Facebook

Трафік на найпопулярнішій соціальній мережі у світі зростає щодня. Станом на сьогодні попереду Facebook– лише Google, і до виходу на перше місце у США соціальній мережі залишилось отримати близько 40 мільйонів відвідувачів на місяць



Фото ohfact

Інвестори Facebook

На самому початку існування Facebook Цукерберг отримав пів мільйона доларів інвестицій від співзасновника PayPal Пітера Тіля. У 2005-му – 12,7 мільйона доларів від Accel Partners. Пізніше інвесторами Facebook стали такі компанії, як Microsoft, Greylock Partners та Digital Sky Technologies.

Поява опції "Like"

Своєю першою появою опція "Like" завдячує саме Facebook. Вона давала зрозуміти користувачам, що їхнє фото або запис сподобався.



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Потрібно бути обережним

Співробітниця однієї з IT-компаній в Канаді залишилася без лікарняного, який їй повинна була виплатити страхова компанія. А все тому, що страховий менеджер виявив на її сторінці в Facebook веселі фото, опубліковані якраз в той період, коли дівчина хворіла. Річ в тому, що в неї начебто була депресія, ось менеджер і вирішив, що життєрадісні пости не зовсім відповідають діагнозу....

Синій колір на Facebook

Чому на Facebook переважає синій колір? Усе дуже просто – головний розробник сайту Марк Цукерберг є дальтоніком і може ідеально сприймати та розрізняти тільки палітру синього кольору.



Фото pinterest

Ще й таке може бути

Нещодавнє опитування 500 найбільших американських коледжів виявило, що 10% приймальних комісій переглядають профілі на "Facebook" для оцінки абітурієнтів. Члени приймальних комісій розповіли, що те, що вони бачили, в основному негативно вплинуло на їхню думку.

Кількість відвідувачів

Загальна чисельність зареєстрованих в соціальній мережі користувачів – більш як 1,5 мільярда людей. Близько половина з них відвідує Facebook кожен день. Ось кілька цифр про середньостатистичного "мешканця" Facebook: проводить у мережі протягом дня понад 55 хвилин; у середньому ставить дев'ять лайків в місяць; належить до 25 груп....



Фото ohfact

На чому заробляє Facebook

Оскільки реєстрація на Facebook безплатна, то дохід проєкту залежить від реклами. Рекламодавці мають змогу показувати свою рекламу лише певним людям, які найбільш точно зображають їхню цільову аудиторію. За 2020 рік Facebook отримав чистий прибуток в сумі понад 29 мільярдів доларів.



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