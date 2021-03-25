Facebook – одна из самых популярных социальных сетей в мире и в Украине. Сначала эта платформа была задумана как электронный каталог имен, фамилий и фотографий студентов Гарварда. Основатели ресурса тогда еще не знали, что их маленький проект достигнет таких масштабов. Сегодня Facebook пользуется более 1,5 миллиарда человек.

Не имеет значения сколько времени вы проводите в Facebook. Уверяем, что вам во всяком случае будет интересно узнать неизвестные факты об этой соцсети, поэтому усаживайтесь удобнее.

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Запуск Facebook

Facebook был запущен 4 февраля 2004 года. Авторами сайта были Марк Цукерберг и его друзья по комнате из Гарвардского университета – Дастин Московиц, Крис Гьюза, и Эдуардо Северин. Сайт thefacebook.com предназначался для общения выпускников Гарварда. Позже перечень вузов расширили, а впоследствии сайт стал доступным для всех, а не только студентов.



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Попытки Yahoo приобрести Facebook

Facebook очень быстро становился популярным, и в 2006 году Yahoo, чей социальный сервис Yahoo 360 потерпел неудачу, предложил Цукербергу 1 миллиард долларов за его социальную сеть. Марк отказался от предложения, заявив, что его проект стоит не менее 4-х миллиардов.

Трафик Facebook

Трафик самой популярной социальной сети в мире растет каждый день. На сегодня впереди Facebook – только Google, и до выхода на первое место в США социальной сети осталось получить около 40-ка миллионов посетителей в месяц.



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Инвесторы Facebook

В самом начале существования Facebook, Цукерберг получил полмиллиона долларов инвестиций от соучредителя PayPal – Питера Тиля. В 2005-м – 12,7 миллиона долларов от Accel Partners. Позже, инвесторами Facebook стали такие компании, как Microsoft, Greylock Partners и Digital Sky Technologies.

Появление опции "Like"

Своим первым появлением опция "Like" обязана именно Facebook. Она давала понять пользователям, что их фото или записи понравились.



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Нужно быть осторожным

Сотрудница одной из IT-компаний в Канаде осталась без больничного, который ей должна была выплатить страховая компания. А все потому, что страховой менеджер обнаружил на ее странице в Facebook веселые фото, опубликованные как раз в тот период, когда девушка болела. Дело в том, что у нее вроде была депрессия, вот менеджер и решил, что жизнерадостные посты не совсем соответствуют диагнозу ....

Синий цвет на Facebook

Почему в Facebook преобладает синий цвет? Все очень просто – главный разработчик сайта Марк Цукерберг является дальтоником и может идеально воспринимать и различать только палитру синего цвета.



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Еще и такое может быть

Недавний опрос 500 крупнейших американских колледжей выявил, что 10% приемных комиссий просматривают профили на "Facebook" для оценки абитуриентов. Члены приемных комиссий рассказали, что то, что они видели, в основном негативно повлияло на их мнение.

Количество посетителей

Общая численность зарегистрированных в социальной сети пользователей – более 1,5 миллиарда человек. Около половины из них посещает Facebook каждый день. Вот несколько цифр о среднестатистическом "жителе" Facebook: проводит в сети в течение дня более 55 минут, в среднем ставит девять лайков в месяц, состоит в 25 группах....



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На чем зарабатывает Facebook

Поскольку регистрация на Facebook бесплатная, то доход проекта зависит от рекламы. Рекламодатели могут показывать свою рекламу только определенным людям, которые наиболее точно отображают их целевую аудиторию. За 2020 год Facebook получил чистую прибыль в сумме более 29 миллиардов долларов.



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