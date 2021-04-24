Подаруйте старим меблям нове життя: 10 суперових ідей з фото

15:40

Іноді так хочеться змінити щось у своїй квартирі, але не завжди на це вистачає коштів. Звичайна перестановка не дає відчуття оновленої квартири, тому можна прийняти більш серйозне рішення. Наприклад, переробити старі меблі у нові елементи інтер'єру.