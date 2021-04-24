Подаруйте старим меблям нове життя: 10 суперових ідей з фото

Іноді так хочеться змінити щось у своїй квартирі, але не завжди на це вистачає коштів. Звичайна перестановка не дає відчуття оновленої квартири, тому можна прийняти більш серйозне рішення. Наприклад, переробити старі меблі у нові елементи інтер'єру.
Для цього вам може знадобитися фарба, лак для полірування, трішки натхнення і трохи вільного часу.
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1. Яскрава приліжкова тумбочка
Фото onedio
2. Трохи зусиль і старий стіл не доведеться викидати, бо він стане прекрасною частиною інтер'єру
Фото pictolic
3. Іноді для того, щоб змінити дизайн кімнати, варто перефарбувати деякі меблі
Фото pinterest
4. Лише банка фарби й старий стіл перетворюється у незрівнянну стильну річ
Фото shnyagi
5. Оновлення кольору та ручок перетворили цей комод у сучасну частину інтер'єру
Фото pinterest
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6. Навіть стару радянську стінку можна зробити сучасною та привабливою
Фото pictolic
7. Надихаючий приклад перетворення серванту
Фото pictolic
8. Зміна кольору повністю змінює вигляд меблів
Фото diendandatdai
9. Лавка зі старих стільців
Фото pinterest
10. Декілька годин роботи й стильний комод готовий до використання
Фото pinterest