Для этого вам может понадобиться краска, лак для полировки, немного вдохновения и свободного времени.
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1. Яркая прикроватная тумбочка
Фото onedio
2. Немного усилий и старый стол не придется выбрасывать, потому что он станет прекрасной частью интерьера
Фото pictolic
3. Иногда, для того чтобы изменить дизайн комнаты, стоит перекрасить некоторую мебель
Фото pinterest
4. Только банка краски и старый стол превращается в бесподобную стильную вещь
Фото shnyagi
5. Восстановление цвета и ручек превратили этот комод в современную часть интерьера
Фото pinterest
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6. Даже старую советскую стенку можно сделать современной и привлекательной
Фото pictolic
7. Вдохновляющий пример преобразования серванта
Фото pictolic
8. Изменение цвета полностью меняет вид мебели
Фото diendandatdai
9. Лавка из старых стульев
Фото pinterest
10. Несколько часов работы и стильный комод готов к использованию
Фото pinterest