Доставка не знадобиться: рецепт лінивих суші у стакані від Тетяни Литвинової
24 грудня 2021 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал Тетяни Литвинової
Суші – культова страва японської кухні, яка полонила серця мільйонів людей. І, повірте, ваші рідні чи гості будуть вражені, якщо ви подасте їх до новорічного столу.
Проте основний недолік ролів, суші або сашімі полягає в тому, що готуються вони зовсім не швидко. Однак відома українська кулінарна експертка та суддя шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова знайшла вихід – ліниві суші в стакані!
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Рецепт
Інгредієнти
- рис для суші – 150 грамів;
- авокадо – 1 штука;
- сир "Філадельфія" – 200 грамів;
- червона риба (горбуша);
- червона ікра – 100 грамів;
- листя норі – 2 листки;
- соус устричний – 1 столова ложка;
- соус соєвий – 4 столові ложки;
- васабі – 0,5 чайної ложки;
- кунжутна олія – 1 столова ложка;
- оцет рисовий – 2 – 3 столові ложки;
- цукор – 1 чайна ложка;
- сіль – 1 чайна ложка.
Приготування
- Філе червоної риби наріжте кубиками.
- Замаринуйте в устричному соусі та кунжутному маслі.
- Очистіть та наріжте авокадо (також кубиками).
- Рис для суші добре промийте й зваріть на невеликому вогні. Зверніть увагу, що рис не потрібно помішувати, лише тоді він вийде розсипчастим та смачним.
- Підготуйте заправку: змішайте рисовий оцет, сіль та цукор в каструлі й поставте на невеликий вогонь.
- "Розтопіть" суміш до однорідності.
- Змішайте рис із заправкою.
- Норі треба дрібно нарізати кулінарними ножицями та викласти на дно склянок.
- Тепер потрібно викласти інгредієнти у зручну склянку: перший шар – рис, другий шар – риба, третій – сир "Філадельфія", четвертий – авокадо, п'ятий – норі, шостий – рис.
- Зверху викладіть червону ікру.
- Змішайте соєвий соус з васабі.
- Вставте всередину трубочку, за допомогою шприца влийте соус всередину та приберіть трубочку.
Смачного!
Рецепт лінивих суші від Тетяни Литвинової: відео