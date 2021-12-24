Основной недостаток роллов, суши или сашими заключается в том, что готовятся они совсем не быстро. Однако известная украинская кулинарная экспертка и судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова нашла выход – ленивые суши в стакане.
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Рецепт
Ингредиенты
- рис для суши – 150 граммов;
- авокадо – 1 штука;
- сыр "Филадельфия" – 200 граммов;
- красная рыба (горбуша);
- красная икра – 100 граммов;
- листья нори – 2 листа;
- соус устричный – 1 столовая ложка;
- соус соевый – 4 столовые ложки;
- васаби – 0,5 чайной ложки;
- кунжутное масло – 1 столовая ложка;
- уксус рисовый – 2 или 3 столовых ложки;
- сахар – 1 чайная ложка;
- соль – 1 чайная ложка.
Приготовление
- Филе красной рыбы нарежьте кубиками.
- Замаринуйте в устричном соусе и кунжутном масле.
- Очистите и нарежьте авокадо (также кубиками).
- Рис для суши хорошо промойте и сварите на небольшом огне. Обратите внимание, что рис не нужно помешивать, только тогда он получится рассыпчатым и вкусным.
- Подготовьте заправку: смешайте уксус, соль и сахар в кастрюле и поставьте на небольшой огонь.
- "Растопите" смесь до однородности.
- Смешайте рис с заправкой.
- Нори надо мелко нарезать кулинарными ножницами и выложить на дно стаканов.
- Теперь нужно выложить ингредиенты в удобный стакан: первый слой – рис, второй слой – рыба, третий – сыр "Филадельфия", четвертый – авокадо, пятый – нори, шестой – рис.
- Сверху выложите красную икру.
- Смешайте соевый соус с васаби.
- Вставьте трубочку внутрь, с помощью шприца влейте соус внутрь и уберите трубочку.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт ленивых суши от Татьяны Литвиновой: видео