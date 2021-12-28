Дослідники назвали серіал, який став найпопулярнішим серед піратів у 2021 році

Усвідомлене споживання уже давно стало трендом. Стосується воно й різного роду контенту, зокрема, сфери кіно: користувачі обирають улюблений стрімінговий сервіс, оформлюють передплату та насолоджуються якісною картинкою. Разом з тим, є чимало юзерів, які "грішать" піратськими копіями.

Так, сервіс TorrentFreaks опублікував щорічний підсумковий рейтинг серіалів, які найчастіше завантажували в інтернеті впродовж 2021 року. Згідно з аналітичними даними, перший рядок у цьому списку посів проєкт "ВандаВіжен" – його найбільше дивилися піратським спсобом.

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У першу трійку також увійшли серіали "Локі" від Disney+ та "Відьмак" виробництва Netflix. Рейтинг базується на даних про завантаження через сервіс BitTorrent.

10 найпопулярніших серіалів серед піратів у 2021 році

"ВандаВіжен" "Локі" "Відьмак" "Сокіл та Зимовий солдат" "Соколине Око" "Що якщо…?" "Підстава" "Рік та Морті" "Аркейн" "Колесо часу".

Про що серіал ВандаВіжен

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Мінісеріал із 9 епізодів розповідає про молодят Ванду та Віжена, які переїхали у тихе американське містечко Вествью. Вони щасливі, хоч і змушені приховувати, що Ванда – чарівниця, а Віжен – андроїд. Тим часом навколо відбуваються загадкові події, які постійно змушують Віжена замислюватися, чи існує його ідеальне життя насправді.

"ВандаВіжен" – дивіться онлайн офіційний трейлер серіалу: