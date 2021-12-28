Так, сервис TorrentFreaks опубликовал ежегодный итоговый рейтинг сериалов, наиболее часто загружаемых в интернете на протяжении 2021 года. Согласно аналитическим данным, первую строчку в этом списке занял проект "ВандаВижен" – его больше всего смотрели пиратским способом.
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В первую тройку также вошли сериалы "Локи" от Disney+ и "Ведьмак" производства Netflix. Рейтинг основан на данных о загрузке через сервис BitTorrent.
10 популярнейших сериалов среди пиратов в 2021 году
- "ВандаВижен"
- "Локи"
- "Ведьмак"
- "Сокол и Зимний солдат"
- "Соколиный глаз"
- "Что если…?"
- "Основание"
- "Рик и Морти"
- "Аркейн"
- "Колесо времени".
О чем сериал ВандаВижен
Мини-сериал из 9 эпизодов рассказывает о молодоженах Ванде и Вижене, которые переехали в тихий американский городок Вествью. Они счастливы, хотя и вынуждены скрывать, что Ванда – волшебница, а Вижен – андроид. Между тем вокруг происходят загадочные события, которые постоянно заставляют Вижена задумываться, существует ли его идеальная жизнь на самом деле.
"ВандаВижен" – смотрите онлайн официальный трейлер сериала: