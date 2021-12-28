Так, сервис TorrentFreaks опубликовал ежегодный итоговый рейтинг сериалов, наиболее часто загружаемых в интернете на протяжении 2021 года. Согласно аналитическим данным, первую строчку в этом списке занял проект "ВандаВижен" его больше всего смотрели пиратским способом.

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В первую тройку также вошли сериалы "Локи" от Disney+ и "Ведьмак" производства Netflix. Рейтинг основан на данных о загрузке через сервис BitTorrent.

10 популярнейших сериалов среди пиратов в 2021 году

  1. "ВандаВижен"
  2. "Локи"
  3. "Ведьмак"
  4. "Сокол и Зимний солдат"
  5. "Соколиный глаз"
  6. "Что если…?"
  7. "Основание"
  8. "Рик и Морти"
  9. "Аркейн"
  10. "Колесо времени".

О чем сериал ВандаВижен

Мини-сериал из 9 эпизодов рассказывает о молодоженах Ванде и Вижене, которые переехали в тихий американский городок Вествью. Они счастливы, хотя и вынуждены скрывать, что Ванда – волшебница, а Вижен – андроид. Между тем вокруг происходят загадочные события, которые постоянно заставляют Вижена задумываться, существует ли его идеальная жизнь на самом деле.

"ВандаВижен" – смотрите онлайн официальный трейлер сериала: