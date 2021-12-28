Так, сервіс TorrentFreaks опублікував щорічний підсумковий рейтинг серіалів, які найчастіше завантажували в інтернеті впродовж 2021 року. Згідно з аналітичними даними, перший рядок у цьому списку посів проєкт "ВандаВіжен" – його найбільше дивилися піратським спсобом.
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У першу трійку також увійшли серіали "Локі" від Disney+ та "Відьмак" виробництва Netflix. Рейтинг базується на даних про завантаження через сервіс BitTorrent.
10 найпопулярніших серіалів серед піратів у 2021 році
- "ВандаВіжен"
- "Локі"
- "Відьмак"
- "Сокіл та Зимовий солдат"
- "Соколине Око"
- "Що якщо…?"
- "Підстава"
- "Рік та Морті"
- "Аркейн"
- "Колесо часу".
Про що серіал ВандаВіжен
Мінісеріал із 9 епізодів розповідає про молодят Ванду та Віжена, які переїхали у тихе американське містечко Вествью. Вони щасливі, хоч і змушені приховувати, що Ванда – чарівниця, а Віжен – андроїд. Тим часом навколо відбуваються загадкові події, які постійно змушують Віжена замислюватися, чи існує його ідеальне життя насправді.
"ВандаВіжен" – дивіться онлайн офіційний трейлер серіалу: