Найсмачніша шаурма – домашня: 5 докладних рецептів

13:49

Шаурма – це дуже популярна на Близькому Сході (та й у нас) страва з м'яса, нарізаного тонкими скибочками, у лаваші чи піті. М'ясо смажиться, повільно обертаючись на спеціальному конусоподібному апараті (коса). Оригінальний рецепт передбачає використання баранини, але сучасна, а тим паче домашня шаурма, може бути також із куркою, індичкою чи телятиною.