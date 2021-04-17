Самая вкусная шаурма – домашняя: 5 подробнейших рецептов
Шаурма – популярнейшее на Ближнем Востоке (и у нас) блюдо из мяса, нарезанного тонкими ломтиками, в лаваше или пите. Мясо жарится, медленно вращаясь на специальном конусообразном аппарате (коса). Оригинальный рецепт предполагает использование баранины, но современная, а тем более домашняя шаурма может быть также с курицей, индейкой или телятиной.
Источник:24 канал
Чтобы приготовить сочную хрустящую шаурму дома, вам не понадобится коса. Все будет значительно проще. Мы собрали для вас 5 лучших рецептов домашней шаурмы.
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Классическая шаурма с курицей
Куриная шаурма / Фото gettyimages
Ингредиенты:
Ингредиенты для маринада:
Соус из йогурта:
Приготовление:
- Соедините все ингредиенты маринада в большой миске, добавьте курицу и убедитесь, что каждый кусок покрыт маринадом. Накройте пленкой миску и поместите в холодильник на всю ночь, чтобы курица хорошо замариновалась.
- Далее приготовьте соус. Соедините в миске все ингредиенты для йогуртового соуса и перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник.
- Для обжарки курицы нагрейте большую сковороду на среднем огне. Вам не нужно смазывать ее маслом, так как в маринаде оно уже есть.
- Поместите курицу на сковородку и жарьте на одной стороне в течение 4 – 5 минут, затем переверните и готовьте другую сторону в течение 3 – 4 минут (вторая сторона занимает меньше времени). Выньте курицу и неплотно накройте фольгой. Отложите отдохнуть на 5 минут.
- Нарежьте курицу на тарелку рядом с лавашами, салатом и йогуртовым соусом.
- Чтобы завернуть лаваш, намажьте его сначала йогуртовым соусом. Сверху немного салата и помидоров и куриной шаурмы. Заверните и наслаждайтесь!
Говяжья шаурма
Говяжья шаурма / Фото gettyimages
Ингредиенты:
Приготовление:
- Чтобы сделать маринад, смешайте в большой миске оливковое масло, уксус, лимонный сок, приправы к шаурме и чеснок. Добавьте полоски стейка в миску, нарезанный лук и полностью покройте говядину маринадом. Дайте ей постоять в холодильнике 1 – 2 часа.
- Когда будете готовы к приготовлению, переложите в кастрюлю и варите, пока говядина не сварится, примерно 8 – 10 минут.
- Чтобы приготовить соус тахини, поместите все ингредиенты, кроме воды, вместе в кухонный комбайн или миску и смешайте, пока толком не соединятся. Медленно добавьте воду, чтобы достичь желаемой консистенции.
- Соедините говяжью шаурму с лавашем, соусом тахини и овощами на выбор. Кушайте с удовольствием!
Шаурма по-средиземноморски
Шаурма по-средиземноморски / Фото gettyimages
Ингредиенты:
Приготовление:
- В мисочке смешайте тмин, куркуму, кориандр, порошок чеснока, сладкую паприку и гвоздику.
- Просушите куриные бедра насухо и приправьте солью с обеих сторон, а затем тонко нарежьте небольшими кусочками.
- Поместите курицу в большую миску. Добавьте специи и покройте каждое филе этой смесью. Добавьте лук, лимонный сок и оливковое масло. Опять перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 3 часа или на ночь.
- Когда все будет готово, разогрейте духовку до 220 градусов С. Выньте курицу из холодильника и дайте ей постоять при комнатной температуре в течение нескольких минут.
- Выложите маринованную курицу с луком в один слой на большой, слегка смазанный маслом, противень. Выпекайте 30 минут в духовой печи. Для более подрумяненной, хрустящей курицы положите противень на верхнюю решетку.
- Пока курица готовится, подготовьте питы. Сделайте соус тахини или соус дзадзыки.
- Для подачи раскройте питы. Выложите немного соуса тахини или соуса дзадзыки, добавьте куриную шаурму, руколлу, салат и соления или оливки по желанию. Подавайте!
Вегетарианская шаурма
Вегетарианская шаурма / Фото gettyimages
Ингредиенты:
Приготовление:
- Нагрейте сковороду на большом огне. Смешайте смесь специй для шаурмы и лимонный сок. Смажьте этой смесью сыр. Выложите на противень и оставьте на 5 минут.
- Тем временем смешайте огурец, помидоры и красный лук с маслом и красным винным уксусом и приправьте. Смешайте хумус и йогурт.
- Жарьте сыр на сковороде, вращая один раз, до золотистого цвета.
- Разделите йогурт хумус на 3 лаваша. Сверху выложите горячий сыр, посыпьте салатом и мятой.
- Подавайте шаурму теплой.
Шаурма по-арабски
Шаурма по-арабски / Фото gettyimages
Ингредиенты:
Ингредиенты для маринада:
Ингредиенты для соуса:
Приготовление:
- Мясо нужно нарезать на тоненькие стейки и оставить на ночь в маринаде. Затем вынуть, обсушить бумажными полотенцами. Обжарить их до полуготовности на сильном огне в небольшом количестве масла до появления золотистой корочки. Стейки охладить, нарезать на полоски.
- Положите мясо в огнеупорную посуду, накройте фольгой. Запекайте мясо 20 минут в духовой печи, разогретой до 180 градусов по Цельсию. Затем нужно фольгу снять и подержать в духовке еще 10 – 15 минут.
- Для приготовления соуса смешайте сметану с толченым чесноком, зеленым луком и порезанным огурцом, заправить специями и дайте настояться около получаса в холодильнике.
- Питу разрежьте пополам, внутрь положите ломтики свежего помидора и огурца, на них выложите кусочки мяса и все полейте сметанным соусом.
- Готово!
Приятного аппетита!
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