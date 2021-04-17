Шаурма – популярнейшее на Ближнем Востоке (и у нас) блюдо из мяса, нарезанного тонкими ломтиками, в лаваше или пите. Мясо жарится, медленно вращаясь на специальном конусообразном аппарате (коса). Оригинальный рецепт предполагает использование баранины, но современная, а тем более домашняя шаурма может быть также с курицей, индейкой или телятиной.

Чтобы приготовить сочную хрустящую шаурму дома, вам не понадобится коса. Все будет значительно проще. Мы собрали для вас 5 лучших рецептов домашней шаурмы. К теме Как приготовить полезную шаурму: вкусный рецепт от бренд-шефа Алекса Юсупова Классическая шаурма с курицей Куриная шаурма / Фото gettyimages Ингредиенты: – 1 кг куриного филе без кожи и костей;

– 6 тонких лавашей;

– нарезанный салат;

– ломтики помидоров. Ингредиенты для маринада: – 1 большой измельченный зубчик чеснока (или 2 маленьких зубчика)

– 1 ст. л. молотого кориандра;

– 1 ст. л. молотого тмина;

– 1 ст. л. молотого кардамона;

– 1 ч. л. молотого кайенского перца ;

– 2 ч. л. копченой паприки;

– 2 ч. л. соли;

– черный перец по вкусу;

– 2 ст. л. лимонного сока ;

– 3 ст. л. оливкового масла. Соус из йогурта: – 1 ст. греческого йогурта;

– 1 измельченный зубчик чеснока;

– 1 ч. л. тмина;

– сок 1 лимона;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Соедините все ингредиенты маринада в большой миске, добавьте курицу и убедитесь, что каждый кусок покрыт маринадом. Накройте пленкой миску и поместите в холодильник на всю ночь, чтобы курица хорошо замариновалась. Далее приготовьте соус. Соедините в миске все ингредиенты для йогуртового соуса и перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник. Для обжарки курицы нагрейте большую сковороду на среднем огне. Вам не нужно смазывать ее маслом, так как в маринаде оно уже есть. Поместите курицу на сковородку и жарьте на одной стороне в течение 4 – 5 минут, затем переверните и готовьте другую сторону в течение 3 – 4 минут (вторая сторона занимает меньше времени). Выньте курицу и неплотно накройте фольгой. Отложите отдохнуть на 5 минут. Нарежьте курицу на тарелку рядом с лавашами, салатом и йогуртовым соусом. Чтобы завернуть лаваш, намажьте его сначала йогуртовым соусом. Сверху немного салата и помидоров и куриной шаурмы. Заверните и наслаждайтесь! Говяжья шаурма Говяжья шаурма / Фото gettyimages Ингредиенты: – 900 г стейка говядины, нарезанного соломкой;

– 1/4 ст. оливкового масла;

– 1/4 ст. уксуса;

– сок и цедра 1 лимона;

– 2 ст. л. приправы для шаурмы;

– 4 зубчика чеснока, измельченные;

– 1 луковица, нарезанная кольцами;

Для соуса тахини:

– 1/2 ст. пасты тахини;

– 1/3 ст. лимонного сока

– 2 измельченных зубчика чеснока;

– 1/2 ч. л. соли;

– 1/4 ст. воды. Приготовление: Чтобы сделать маринад, смешайте в большой миске оливковое масло, уксус, лимонный сок, приправы к шаурме и чеснок. Добавьте полоски стейка в миску, нарезанный лук и полностью покройте говядину маринадом. Дайте ей постоять в холодильнике 1 – 2 часа. Когда будете готовы к приготовлению, переложите в кастрюлю и варите, пока говядина не сварится, примерно 8 – 10 минут. Чтобы приготовить соус тахини, поместите все ингредиенты, кроме воды, вместе в кухонный комбайн или миску и смешайте, пока толком не соединятся. Медленно добавьте воду, чтобы достичь желаемой консистенции. Соедините говяжью шаурму с лавашем, соусом тахини и овощами на выбор. Кушайте с удовольствием! Шаурма по-средиземноморски Шаурма по-средиземноморски / Фото gettyimages Ингредиенты: – ¾ ст. л. молотого тмина;

– ¾ ст. л. порошка куркумы;

– ¾ ст. л. молотого кориандра;

– ¾ ст. л. порошка чеснока;

– ¾ ст. л. паприки;

– ½ ч. л. молотой гвоздики;

– ½ ч. л. кайенского перца ;

– 8 куриных бедер без костей и кожи;

– 1 большая луковица, тонко нарезанная кольцами;

– сок 1 большого лимона;

– ⅓ чашка оливкового масла первого отжима;

– 6 пит;

– соус тахини или йогуртовый греческий соус;

– руккола;

– листовой салат;

– маринованные огурцы или оливки. Приготовление: В мисочке смешайте тмин, куркуму, кориандр, порошок чеснока, сладкую паприку и гвоздику. Просушите куриные бедра насухо и приправьте солью с обеих сторон, а затем тонко нарежьте небольшими кусочками. Поместите курицу в большую миску. Добавьте специи и покройте каждое филе этой смесью. Добавьте лук, лимонный сок и оливковое масло. Опять перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 3 часа или на ночь. Когда все будет готово, разогрейте духовку до 220 градусов С. Выньте курицу из холодильника и дайте ей постоять при комнатной температуре в течение нескольких минут. Выложите маринованную курицу с луком в один слой на большой, слегка смазанный маслом, противень. Выпекайте 30 минут в духовой печи. Для более подрумяненной, хрустящей курицы положите противень на верхнюю решетку. Пока курица готовится, подготовьте питы. Сделайте соус тахини или соус дзадзыки. Для подачи раскройте питы. Выложите немного соуса тахини или соуса дзадзыки, добавьте куриную шаурму, руколлу, салат и соления или оливки по желанию. Подавайте! Вегетарианская шаурма Вегетарианская шаурма​ / Фото gettyimages Ингредиенты: – 1 ст. л. смеси специй для шаурмы;

– сок ½ лимона;

– 1 брусок сыра халуми или тофу, нарезанный тонкими ломтиками;

– ½ огурца, нарезанного кубиками;

– 2 помидора, нарезанных кубиками;

– ½ красной луковицы, мелко нарезанная;

– 1 ст. л. оливкового масла;

– красный винный уксус;

– 150 г хумуса;

– 150 г натурального йогурта;

– горсть листьев мяты;

– 3 лаваша. Приготовление: Нагрейте сковороду на большом огне. Смешайте смесь специй для шаурмы и лимонный сок. Смажьте этой смесью сыр. Выложите на противень и оставьте на 5 минут. Тем временем смешайте огурец, помидоры и красный лук с маслом и красным винным уксусом и приправьте. Смешайте хумус и йогурт. Жарьте сыр на сковороде, вращая один раз, до золотистого цвета. Разделите йогурт хумус на 3 лаваша. Сверху выложите горячий сыр, посыпьте салатом и мятой. Подавайте шаурму теплой. Шаурма по-арабски Шаурма по-арабски / Фото gettyimages Ингредиенты: – 800 г мяса (нежирная баранина или телятина, также можно взять филе цыпленка или индейки) ;

– пита;

– 1 свежий огурец;

– 1 помидор. Ингредиенты для маринада: – 200 мл уксуса 5%-ного;

– 1 ч. л. корицы;

– 1 ч. л. паприки;

– 1 ч. л. тертого мускатного ореха;

– щепотка кардамона;

– 3 – 4 зубчика толченого чеснока;

– соль по вкусу. Ингредиенты для соуса: – 1 ст. сметаны ;

– 2 ст. л. нарезанного зеленого лука;

– 2 зубчика чеснока;

– щепотка карри;

– 1 маринованный огурец;

– растительное масло. Приготовление: Мясо нужно нарезать на тоненькие стейки и оставить на ночь в маринаде. Затем вынуть, обсушить бумажными полотенцами. Обжарить их до полуготовности на сильном огне в небольшом количестве масла до появления золотистой корочки. Стейки охладить, нарезать на полоски. Положите мясо в огнеупорную посуду, накройте фольгой. Запекайте мясо 20 минут в духовой печи, разогретой до 180 градусов по Цельсию. Затем нужно фольгу снять и подержать в духовке еще 10 – 15 минут. Для приготовления соуса смешайте сметану с толченым чесноком, зеленым луком и порезанным огурцом, заправить специями и дайте настояться около получаса в холодильнике. Питу разрежьте пополам, внутрь положите ломтики свежего помидора и огурца, на них выложите кусочки мяса и все полейте сметанным соусом. Готово! Приятного аппетита!