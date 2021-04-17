Найсмачніша шаурма – домашня: 5 докладних рецептів
Шаурма – це дуже популярна на Близькому Сході (та й у нас) страва з м'яса, нарізаного тонкими скибочками, у лаваші чи піті. М'ясо смажиться, повільно обертаючись на спеціальному конусоподібному апараті (коса). Оригінальний рецепт передбачає використання баранини, але сучасна, а тим паче домашня шаурма, може бути також із куркою, індичкою чи телятиною.
Джерело:24 канал
Щоб приготувати соковиту хрустку шаурму вдома, вам не знадобиться коса. Усе буде значно простіше. Ми зібрали для вас 5 найкращих рецептів домашньої шаурми.
До теми Як приготувати корисну шаурму: смачний рецепт від бренд-шефа Алекса Юсупова
Класична шаурма з куркою
Куряча шаурма / Фото gettyimages
Інгредієнти:
Інгредієнти для маринаду:
Соус із йогурту:
Приготування:
- З’єднайте всі інгредієнти маринаду у великій мисці, додайте курку і переконайтеся, що кожен шматок покритий маринадом. Накрийте плівкою миску та помістіть у холодильник на всю ніч, щоб курка добре замаринувалась.
- Далі приготуйте соус. З’єднайте в мисці всі інгредієнти для йогуртового соусу і перемішайте. Накрийте кришкою і поставте в холодильник.
- Для обсмаження курки нагрійте велику сковорідку на середньому вогні. Вам не потрібно змащувати її олією, оскільки в маринаді вона вже є.
- Помістіть курку на сковорідку і смажте на одній стороні протягом 4 – 5 хвилин, потім переверніть та готуйте іншу сторону протягом 3 – 4 хвилин (друга сторона займає менше часу). Вийміть курку і нещільно накрийте фольгою. Відкладіть відпочити на 5 хвилин.
- Наріжте курятину на тарілку поряд з лавашами, салатом та йогуртовим соусом.
- Щоб завернути лаваш, намажте його спершу йогуртовим соусом. Зверху трохи салату та помідорів та курячої шаурми. Загорніть і насолоджуйтесь!
Яловича шаурма
Яловича шаурма / Фото gettyimages
Інгредієнти:
Приготування:
- Щоб зробити маринад, змішайте у великій мисці оливкову олію, оцет, лимонний сік, приправу до шаурми та часник. Додайте смужки стейка в миску, нарізану цибулю і повністю покрийте яловичину маринадом. Дайте їй постояти в холодильнику 1–2 години.
- Коли будете готові до приготування, перекладіть у каструлю і варіть, поки яловичина не звариться, приблизно 8 – 10 хвилин
- Щоб приготувати соус тахіні, помістіть всі інгредієнти, крім води, разом у кухонний комбайн або миску і змішайте, поки добре не з’єднаються. Повільно додайте воду, щоб досягти бажаної консистенції.
- З’єднайте яловичу шаурму з лавашем, соусом тахіні та овочами на вибір. Смакуйте із задоволенням!
Шаурма по-середземноморськи
Шаурма по-середземноморськи / Фото gettyimages
Інгредієнти:
Приготування:
- У мисочці змішайте кмин, куркуму, коріандр, порошок часнику, солодку паприку та гвоздику.
- Просушіть курячі стегна насухо і приправте сіллю з обох сторін, а потім тонко наріжте невеликими шматочками.
- Помістіть курку у велику миску. Додайте спеції і покрийте кожне філе цією сумішшю. Додайте цибулю, лимонний сік і оливкову олію. Знову перемішайте. Накрийте кришкою та поставте в холодильник на 3 години або на ніч.
- Коли все буде готово, розігрійте духовку до 220 градусів С. Вийміть курку з холодильника і дайте їй постояти за кімнатної температури протягом декількох хвилин.
- Викладіть мариновану курку з цибулею в один шар на велике, злегка змащене олією, деко. Випікайте 30 хвилин у духовій печі. Для більш підрум’яненої, хрусткої курки покладіть деко на верхню решітку.
- Поки курка готується, підготуйте піти. Зробіть соус тахіні або соус дзадзикі.
- Для подачі розкрийте піти. Викладіть трохи соусу тахіні або соусу дзадзикі, додайте курячу шаурму, руколу, салат та соління або оливки за бажанням. Подавайте!
Вегетаріанська шаурма
Вегетаріанська шаурма / Фото gettyimages
Інгредієнти:
Приготування:
- Нагрійте сковорідку на великому вогні. Змішайте суміш спецій для шаурми і лимонний сік. Змастіть цією сумішшю сир. Викладіть на деко і залиште на 5 хвилин.
- Тим часом змішайте огірок, помідори та червону цибулю з олією та червоним винним оцтом та приправте. Змішайте хумус і йогурт.
- Смажте сир на сковорідці, обертаючи один раз, до золотистого кольору.
- Розділіть йогурт хумус на 3 лаваші. Зверху викладіть гарячий сир, посипте салатом та м’ятою.
- Подавайте шаурму теплою.
Шаурма по-арабськи
Шаурма по-арабськи / Фото gettyimages
Інгредієнти:
Інгредієнти для маринаду:
Інгредієнти для соусу:
Приготування:
- М'ясо потрібно нарізати на тоненькі стейки і залишити на ніч у маринаді. Потім вийняти, обсушити паперовими рушниками. Обсмажити їх до напівготовності на сильному вогні в невеликій кількості олії до появи золотистої скоринки. Стейки охолодити, нарізати на смужки.
- Покладіть м'ясо у вогнетривкий посуд, накрийте фольгою. Запікайте м'ясо 20 хвилин у духовій печі, розігрітій до 180 градусів за Цельсієм. Потім фольгу потрібно зняти і потримати в духовці ще 10 – 15 хвилин.
- Для приготування соусу змішайте сметану з товченим часником, зеленою цибулею і порізаним огірком, заправте спеціями й дайте настоятися близько пів години у холодильнику.
- Піту розріжте навпіл, всередину покладіть скибочки свіжого помідора і огірка, на них викладіть шматочки м'яса і все полийте сметанним соусом.
- Готово!
Смачного!
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