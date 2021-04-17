Шаурма – це дуже популярна на Близькому Сході (та й у нас) страва з м'яса, нарізаного тонкими скибочками, у лаваші чи піті. М'ясо смажиться, повільно обертаючись на спеціальному конусоподібному апараті (коса). Оригінальний рецепт передбачає використання баранини, але сучасна, а тим паче домашня шаурма, може бути також із куркою, індичкою чи телятиною.

Щоб приготувати соковиту хрустку шаурму вдома, вам не знадобиться коса. Усе буде значно простіше. Ми зібрали для вас 5 найкращих рецептів домашньої шаурми. До теми Як приготувати корисну шаурму: смачний рецепт від бренд-шефа Алекса Юсупова Класична шаурма з куркою Куряча шаурма / Фото gettyimages Інгредієнти: – 1 кг курячого філе без шкіри та кісток;

– 6 тонких лавашів;

– нарізаний салат;

– скибочки помідорів. Інгредієнти для маринаду: – 1 великий подрібнений зубок часнику (або 2 маленькі зубки);

– 1 ст. л. меленого коріандру;

– 1 ст. л. меленого кмину;

– 1 ст. л. меленого кардамону;

– 1 ч. л. меленого каєнського перцю;

– 2 ч. л. копченої паприки;

– 2 ч. л. солі;

– чорний перець на ваш смак;

– 2 ст. л. лимонного соку;

– 3 ст. л. оливкової олії. Соус із йогурту: – 1 скл. грецького йогурту;

– 1 зубок часнику, подрібнений;

– 1 ч. л. кмину;

– сік 1 лимона;

– сіль і перець на ваш смак. Приготування: З’єднайте всі інгредієнти маринаду у великій мисці, додайте курку і переконайтеся, що кожен шматок покритий маринадом. Накрийте плівкою миску та помістіть у холодильник на всю ніч, щоб курка добре замаринувалась. Далі приготуйте соус. З’єднайте в мисці всі інгредієнти для йогуртового соусу і перемішайте. Накрийте кришкою і поставте в холодильник. Для обсмаження курки нагрійте велику сковорідку на середньому вогні. Вам не потрібно змащувати її олією, оскільки в маринаді вона вже є. Помістіть курку на сковорідку і смажте на одній стороні протягом 4 – 5 хвилин, потім переверніть та готуйте іншу сторону протягом 3 – 4 хвилин (друга сторона займає менше часу). Вийміть курку і нещільно накрийте фольгою. Відкладіть відпочити на 5 хвилин. Наріжте курятину на тарілку поряд з лавашами, салатом та йогуртовим соусом. Щоб завернути лаваш, намажте його спершу йогуртовим соусом. Зверху трохи салату та помідорів та курячої шаурми. Загорніть і насолоджуйтесь! Яловича шаурма Яловича шаурма / Фото gettyimages Інгредієнти: – 900 г яловичого стейка, нарізаного соломкою;

– 1/4 скл. оливкової олії;

– 1/4 скл. оцту;

– сік та цедра 1 лимона;

– 2 ст. л. приправи для шаурми;

– 4 подрібнених зубки часнику;

– 1 цибулина, нарізана скибочками;

Для соусу тахіні:

– 1/2 скл. пасти тахіні;

– 1/3 скл. лимонного соку;

– 2 подрібнених зубки часнику;

– 1/2 ч. л. солі;

– 1/4 скл. води. Приготування: Щоб зробити маринад, змішайте у великій мисці оливкову олію, оцет, лимонний сік, приправу до шаурми та часник. Додайте смужки стейка в миску, нарізану цибулю і повністю покрийте яловичину маринадом. Дайте їй постояти в холодильнику 1 – 2 години. Коли будете готові до приготування, перекладіть у каструлю і варіть, поки яловичина не звариться, приблизно 8 – 10 хвилин Щоб приготувати соус тахіні, помістіть всі інгредієнти, крім води, разом у кухонний комбайн або миску і змішайте, поки добре не з’єднаються. Повільно додайте воду, щоб досягти бажаної консистенції. З’єднайте яловичу шаурму з лавашем, соусом тахіні та овочами на вибір. Смакуйте із задоволенням! Шаурма по-середземноморськи Шаурма по-середземноморськи / Фото gettyimages Інгредієнти: – ¾ ст. л. меленого кмину;

– ¾ ст. л. порошку куркуми;

– ¾ ст. л. меленого коріандру;

– ¾ ст. л. порошку часнику;

– ¾ ст. л. паприки;

– ½ ч. л. меленої гвоздики;

– ½ ч. л. каєнського перцю;

– 8 курячих стегон без кісток і шкіри;

– 1 велика цибулина, нарізана тоненькими кружальцями;

– сік 1 великого лимона;

– ⅓ чашки оливкової олії екстравірджин;

– 6 піт;

– соус тахіні або йогуртовий грецький соус;

– рукола;

– листовий салат;

– мариновані огірки чи оливки. Приготування: У мисочці змішайте кмин, куркуму, коріандр, порошок часнику, солодку паприку та гвоздику. Просушіть курячі стегна насухо і приправте сіллю з обох сторін, а потім тонко наріжте невеликими шматочками. Помістіть курку у велику миску. Додайте спеції і покрийте кожне філе цією сумішшю. Додайте цибулю, лимонний сік і оливкову олію. Знову перемішайте. Накрийте кришкою та поставте в холодильник на 3 години або на ніч. Коли все буде готово, розігрійте духовку до 220 градусів С. Вийміть курку з холодильника і дайте їй постояти за кімнатної температури протягом декількох хвилин. Викладіть мариновану курку з цибулею в один шар на велике, злегка змащене олією, деко. Випікайте 30 хвилин у духовій печі. Для більш підрум’яненої, хрусткої курки покладіть деко на верхню решітку. Поки курка готується, підготуйте піти. Зробіть соус тахіні або соус дзадзикі. Для подачі розкрийте піти. Викладіть трохи соусу тахіні або соусу дзадзикі, додайте курячу шаурму, руколу, салат та соління або оливки за бажанням. Подавайте! Вегетаріанська шаурма Вегетаріанська шаурма / Фото gettyimages Інгредієнти: – 1 ст. л. суміші спецій для шаурми;

– сік ½ лимона;

– 1 брусок сиру халумі або тофу, нарізаний тонкими скибочками;

– ½ огірка, нарізаного кубиками;

– 2 помідори, нарізаних кубиками;

– ½ червоної цибулини, дрібно нарізаної;

– 1 ст. л. оливкової олії;

– червоний винний оцет;

– 150 г хумусу;

– 150 г натурального йогурту;

– жменя листя м’яти;

– 3 лаваші. Приготування: Нагрійте сковорідку на великому вогні. Змішайте суміш спецій для шаурми і лимонний сік. Змастіть цією сумішшю сир. Викладіть на деко і залиште на 5 хвилин. Тим часом змішайте огірок, помідори та червону цибулю з олією та червоним винним оцтом та приправте. Змішайте хумус і йогурт. Смажте сир на сковорідці, обертаючи один раз, до золотистого кольору. Розділіть йогурт хумус на 3 лаваші. Зверху викладіть гарячий сир, посипте салатом та м’ятою. Подавайте шаурму теплою. Шаурма по-арабськи Шаурма по-арабськи / Фото gettyimages Інгредієнти: – 800 г м'яса (нежирна баранина або телятина, також можна взяти філе курчати або індички);

– піта;

– 1 свіжий огірок;

– 1 помідор. Інгредієнти для маринаду: – 200 мл оцту 5%-ного;

– 1 ч. л. кориці;

– 1 ч. л. паприки;

– 1 ч. л. тертого мускатного горіха;

– дрібка кардамону;

– 3 – 4 зубки товченого часнику;

– сіль на ваш смак. Інгредієнти для соусу: – 1 скл. сметани;

– 2 ст. л. нарізаної зеленої цибулі;

– 2 зубки часнику;

– дрібка карі;

– 1 маринований огірок;

– олія. Приготування: М'ясо потрібно нарізати на тоненькі стейки і залишити на ніч у маринаді. Потім вийняти, обсушити паперовими рушниками. Обсмажити їх до напівготовності на сильному вогні в невеликій кількості олії до появи золотистої скоринки. Стейки охолодити, нарізати на смужки. Покладіть м'ясо у вогнетривкий посуд, накрийте фольгою. Запікайте м'ясо 20 хвилин у духовій печі, розігрітій до 180 градусів за Цельсієм. Потім фольгу потрібно зняти і потримати в духовці ще 10 – 15 хвилин. Для приготування соусу змішайте сметану з товченим часником, зеленою цибулею і порізаним огірком, заправте спеціями й дайте настоятися близько пів години у холодильнику. Піту розріжте навпіл, всередину покладіть скибочки свіжого помідора і огірка, на них викладіть шматочки м'яса і все полийте сметанним соусом. Готово! Смачного!