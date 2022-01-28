Домашня піта з мінімум інгредієнтів: покроковий рецепт у відео

Ніколи не буває зайвим, якщо трохи урізноманітнити свій раціон. На цей раз пропонуємо доповнити звичні страви східною кухнею. Йдеться про пісний хліб – піту.

Піта дуже популярна у країнах Близького Сходу. Цей круглий коржик можна використовувати і як основу під будь-яку начинку, і як тарілочку, і їсти замість хліба. Випікати її можна на сковороді або в духовці. Про один з найпростіших варіантів розповімо сьогодні.

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Рецепт домашньої піти

Інгредієнти:

Борошно – 350 грамів; Сіль – 1 чайна ложка; Рослинна олія – 2 столові ложки; Вода гаряча – 200 мілілітрів.

Спосіб приготування:

Підігрійте воду, додайте до неї сіль та добре розмішайте. Тоді вилийте цю воду у просіяне борошно, додайте олії і замісіть тісто. Накрийте його та відставте на 20 хвилин. Після цього розділіть тісто на 8 частин, з кожної сформуйте кульки та дайте "відпочити" 5 – 10 хвилин. Кульки розкачайте у тонкий коржик діаметром 16 см. Важливо, аби паляниці виходили круглими, так вони краще підіймуться при смаженні. Викладіть коржик на розігріту сковороду і підсмажте з одного боку до рум'яності, переверніть та обсмажте знову до рум'яності. Ще раз переверніть піту на той бік, з якого починали, і побачите, як він надувається.

Смачного!