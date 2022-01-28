Пита очень популярна в странах Ближнего Востока. Эту круглую лепешку можно использовать и как основу под любую начинку, и как тарелочку, и есть вместо хлеба. Выпекать ее можно на сковороде или в духовке. Об одном из самых простых вариантов расскажем сегодня.
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Рецепт домашней питы
Ингредиенты:
- Мука – 350 граммов;
- Соль – 1 чайная ложка;
- Растительное масло – 2 столовые ложки;
- Вода горячая – 200 миллилитров.
Способ приготовления:
- Подогрейте воду, добавьте в нее соль и хорошо размешайте.
- Тогда вылейте воду в просеянную муку, добавьте масла и замесите тесто. Накройте его и отставьте на 20 минут.
- После этого разделите тесто на 8 частей, из каждого сформируйте шарики и дайте "отдохнуть" 5 – 10 минут.
- Шарики раскатайте в тонкую лепешку диаметром 16 см. Важно, чтобы лепешки получались круглыми, так они лучше поднимутся при жарке.
- Выложите лепешку на разогретую сковороду и поджарьте с одной стороны до румяности, переверните и обжарьте снова до румяности. Еще раз переверните питу на ту сторону, с которой начинали, и увидите, как она надувается.
Приятного аппетита!