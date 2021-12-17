Домашня карбонара і не тільки: смачні ідеї страв для затишних зимових вечорів

У зимові вечори так хочеться чогось теплого, смачного і запашного. Пропонуємо кілька легких рецептів, які точно зігріть вас зимою.

Подані страви можна їсти не лише в колі рідних, а й подавати на святковий стіл. Адже вони дуже смачні й здивують гостей на будь-якому святі.

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Грибна запіканка з куркою



Запіканка вдома / Фото Unsplash

Інгредієнти:

500 грамів курячого філе;

300 грамів печериць;

200 грамів сметани 15 – 20% жирності;

150 грамів твердого сиру;

2 помідори;

1 столова ложка олії

сіль, перець.

Як приготувати

Наріжте філе курки соломкою та викладіть одним шаром га змащену олією форму. Підсоліть на свій смак і покладіть зверху порізані кружальцями помідори. На них викладіть нарізані гриби, поперчіть і посоліть.

Перемішайте натертий сир зі сметаною й накрийте ним запіканку. Готувати запіканку слід 30 – 40 хвилин в розігрітій до 180 – 200 градусів духовці до готовності.

Карбонара по-домашньому



Домашня паста / Фото Unsplash

Потрібні такі інгредієнти:

200 грамів спагеті;

5 столових ложок оливкової олії;

100 грамів бекону;

100 грамів твердого сиру;

2 яйця;

сіль, перець.

Приготування:

Наріжте бекон маленькими шматочками та натріть сир на дрібній терці. Яйця добре збийте виделкою, додайте до них половину сиру і кілька дрібок спецій та перемішайте. Сир, що залишився, змішайте з перцем і тимчасово відкладіть.

Закип'ятіть воду, додайте 1 – 2 ложки оливкової олії і відваріть пасту до стану al dente. Паралельно розігрійте на сковороді 2 – 3 ложки оливкової олії і протягом декількох хвилин підсмажте бекон. Дайте бекону трохи охолонути і на сковороду влийте яєчну суміш.

Готові спагеті відкиньте процідіть та викладіть на сковороду до соусу і бекону. При подачі посипте перченим сиром.

Яблучний пиріг



Яблучний пиріг вдома / Фото Unsplash

Інгредієнти:

320 грамів борошна;

200 вершкового масла;

120 грамів цукру;

пів чайної ложки солі;

3 жовтки;

2 столові ложки сметани;

1 кілограм яблук;

3 столові ложки цукру;

1 столова ложка борошна.

Спосіб приготування

Масло поріжте кубиками та змішайте з борошном до утворення крихт. Найкраще це робити руками. Додайте сметану, жовтки, цукор, сіль. Замісіть тісто й покладіть його в холодильник на 40 хвилин.

Тим часом яблука почистьте і поріжте невеликими кубиками, змішайте з цукром. Суміш висипте в каструлю чи сковорідку і тушкуйте й0 хвилин. Наприкінці яблука перемішайте зі столовою ложкою борошна.

Розігрійте духовку до 180º, форму для випікання змастіть вершковим маслом. Розділіть тісто на дві частини: одна більша, інша менша.

Більшу частину викладіть у форму для випікання, поколіть тісто виделкою й поставте на 8 хвилин у духовку. Тісто, що лишилось, розкачайте й виріжте смужки. Згодом у форму вилийте начинку, зверху покладіть смужки й випікайте 30 хвилин. Готовий пиріг посипати слід цукровою пудрою.