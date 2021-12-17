Поданные блюда можно есть не только в кругу родных, но и подавать на праздничный стол. Они ведь очень вкусны и удивят гостей на любом празднике.
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Грибная запеканка с курицей
Запеканка дома / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 500 граммов куриного филе;
- 300 граммов шампиньонов;
- 200 г сметаны 15 – 20% жирности;
- 150 г твердого сыра;
- 2 помидора;
- 1 столовая ложка масла
- соль, перец.
Как приготовить
Нарежьте филе курицы соломкой и выложите одним слоем га смазанную маслом форму. Подсолите по своему вкусу и положите сверху порезанные кружочками помидоры. На них выложите нарезанные грибы, поперчите и посолите.
Перемешайте натертый творог со сметаной и накройте им запеканку. Готовить запеканку следует 30 – 40 минут в разогретой до 180 – 200 градусов духовке до готовности.
Карбонара по-домашнему
Домашняя паста / Фото Unsplash
Нужны следующие ингредиенты:
- 200 граммов спагетти;
- 5 столовых ложек оливкового масла;
- 100 граммов бекона;
- 100 г твердого сыра;
- 2 яйца;
- соль, перец.
Приготовление:
Нарежьте бекон маленькими кусочками и натрите сыр на мелкой терке. Яйца хорошо взбейте вилкой, добавьте к ним половину сыра и несколько щепоток специй и перемешайте. Оставшийся сыр смешайте с перцем и временно отложите.
Вскипятите воду, добавьте 1 – 2 ложки оливкового масла и отварите пасту в состояние al dente. Параллельно разогрейте на сковороде 2-3 ложки оливкового масла и в течение нескольких минут поджарьте бекон. Дайте бекону немного остыть и на сковороду влейте яичную смесь.
Готовые спагетти отбросьте процедите и выложите на сковороду в соус и бекон. При подаче посыпьте перченым творогом.
Яблочный пирог
Яблочный пирог дома / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 320 граммов муки;
- 200 сливочного масла;
- 120 граммов сахара;
- пол чайной ложки соли;
- 3 желтка;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 1 килограмм яблок;
- 3 столовых ложки сахара;
- 1 столовая ложка муки.
Способ приготовления
Масло порежьте кубиками и смешайте с мукой до образования крошек. Лучше всего это делать руками. Добавьте сметану, желтки, сахар, соль. Замесите тесто и уложите его в холодильник на 40 минут.
Тем временем яблоки почистите и порежьте небольшими кубиками, смешайте с сахаром. Смесь высыпьте в кастрюлю или сковороду и тушите 0 минут. В конце яблоки перемешайте со столовой ложкой муки.
Разогрейте духовку до 180º, форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Разделите тесто на две части: одна побольше, другая поменьше.
Большую часть выложите в форму для выпечки, поколите тесто вилкой и поставьте на 8 минут в духовку. Оставшееся тесто раскатайте и вырежьте полоски. Затем в форму вылейте начинку, сверху положите полоски и выпекайте 30 минут. Готовый пирог следует посыпать сахарной пудрой.