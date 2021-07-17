До блиску: як почистити столове приладдя з нержавіючої сталі

Навіть у найкращих господинь столове приладдя тьмяніє та втрачає свій вигляд. Тому недостатньо просто змивати з нього залишки їжі засобом для посуду.

Між зубчиками виделок та у щілинах малюнків часто збирається бруд, який важко відмити. Ідеї 24 діляться дієвими порадами, які допоможуть швидко та легко відчистити столове приладдя із нержавіючої сталі.

Рекомендуємо Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5

Як відчистити столове приладдя



Дієві поради, які зроблять ваше приладдя чистими / Фото Pexels

Кип'ятіння у розчині

Цей спосіб допоможе вам швидко та легко позбутись забруднень на виделках та ложках. Для цього необхідно підготувати розчин.

Налийте у каструлю 1,5 – 2 літри води і насипте по 2 столові ложки солі та харчової соди.

Нагрійте розчин на газі та помістіть у нього столове приладдя.

Залиште все кипіти на пів години.

Після цього витягніть приладдя з розчину і сполосніть. Ваші виделки та ложки будуть блищати, а весь бруд залишиться у розчині.

Лимонна кислота



Лимонна кислота допоможе впоратись із забрудненнями / Фото Pixabay

Ще один простий рецепт, який допоможе відчистити приладдя.

Підготуйте місткість та додайте туди 1 столову ложку соди і 2 столові ложки лимонної кислоти.

Покладіть виделки та ложки і залийте їх гарячою водою.

Залиште на пів години, а потім сполосніть під проточною водою.

Очищення приладдя підручними засобами

Спосіб 1.

Як розслабитись після важкого дня? Запроси друзів на келих

Виделки та ложки можна почистити содою. Змішайте порошок з невеликою кількістю води, щоб утворилась густа паста, і добре протріть приладдя мочалкою.

Спосіб 2.

Позбутись тьмяного нальоту, утвореного в результаті дії жорсткої води, допоможе мочалка, змочена в оцті. Ця прозора кислота легко впорається із вапняним та жирним нальотом.

До теми Ніколи не використовуйте оцет для чищення цих предметів: ви будете здивовані

Спосіб 3 .

Кавова гуща теж чудово може почистити ложки та виделки. Наберіть трохи суміші на мочалку і добре протріть. Після цього прополощіть приладдя під водою і витріть тканиною.



Кавова гуща – чудовий помічник на кухні / Фото Pexels

Професійні мийні засоби

У магазинах можна придбати спеціальні засоби, призначені для чищення металевих виробів. Вони бувають у вигляді пасти або спрею. Спосіб застосування дуже простий: розчин потрібно нанести на забруднену нержавіючу поверхню та протерти м'якою шматинкою. Ці засоби впораються з будь-яким нальотом і повернуть металевим виробам блиск.