Между зубчиками вилок и в щелях рисунков часто собирается грязь, которую трудно отмыть. Идеи 24 делятся действенными советами, которые помогут быстро и легко очистить столовые приборы из нержавеющей стали.
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Как отчистить столовые приборы
Действенные советы, которые сделают ваши приборы чистыми / Фото Pexels
Кипячения в растворе
Этот способ поможет вам быстро и легко избавиться от загрязнений на вилках и ложках. Для этого необходимо подготовить раствор.
- Налейте в кастрюлю 1,5 – 2 литра воды и насыпьте по 2 столовые ложки соли и пищевой соды.
- Нагрейте раствор на газе и поместите в него столовые приборы.
- Оставьте все кипеть на полчаса.
После этого вытяните приборы из раствора и сполосните. Ваши вилки и ложки будут блестеть, а вся грязь останется в растворе.
Лимонная кислота
Лимонная кислота поможет справиться с загрязнениями / Фото Pixabay
Еще один простой рецепт, который поможет очистить приборы.
- Подготовьте емкость и добавьте туда 1 столовую ложку соды и 2 столовые ложки лимонной кислоты.
- Положите вилки и ложки и залейте их горячей водой.
- Оставьте на полчаса, а затем ополосните под проточной водой.
Очистка приборов подручными средствами
Способ 1.
Вилки и ложки можно почистить содой. Смешайте порошок с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста, и хорошо протрите приборы мочалкой.
Способ 2.
Избавиться от тусклого налета, образованного в результате действия жесткой воды, поможет мочалка, смоченная в уксусе. Эта прозрачная кислота легко справится с известковым и жирным налетом.
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Способ 3.
Кофейная гуща тоже прекрасно может почистить ложки и вилки. Наберите немного смеси на мочалку и хорошо протрите. После этого прополощите приборы под водой и вытрите тканью.
Кофейная гуща – замечательный помощник на кухне / Фото Pexels
Профессиональные моющие средства
В магазинах можно приобрести специальные средства, предназначенные для чистки металлических изделий. Они бывают в виде пасты или спрея. Способ применения очень прост: раствор нужно нанести на загрязненную нержавеющую поверхность и протереть мягкой тряпочкой. Эти средства справятся с любым налетом и вернут металлическим изделиям блеск.