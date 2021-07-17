Между зубчиками вилок и в щелях рисунков часто собирается грязь, которую трудно отмыть. Идеи 24 делятся действенными советами, которые помогут быстро и легко очистить столовые приборы из нержавеющей стали.

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Как отчистить столовые приборы



Действенные советы, которые сделают ваши приборы чистыми / Фото Pexels

Кипячения в растворе

Этот способ поможет вам быстро и легко избавиться от загрязнений на вилках и ложках. Для этого необходимо подготовить раствор.

Налейте в кастрюлю 1,5 – 2 литра воды и н асыпьте по 2 столовые ложки соли и пищевой соды.

Нагрейте раствор на газе и поместите в него столовые приборы .

приборы Оставьте все кипеть на полчаса.

После этого вытяните приборы из раствора и сполосните. Ваши вилки и ложки будут блестеть, а вся грязь останется в растворе.

Лимонная кислота



Лимонная кислота поможет справиться с загрязнениями / Фото Pixabay

Еще один простой рецепт, который поможет очистить приборы .

Подготовьте емкость и добавьте туда 1 столовую ложку соды и 2 столовые ложки лимонной кислоты.

Положите вилки и ложки и залейте их горячей водой.

Оставьте на полчаса, а затем ополосните под проточной водой.

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Очистка приборов подручными средствами

Способ 1.

Вилки и ложки можно почистить содой . Смешайте порошок с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста, и хорошо протрите приборы мочалкой.

Способ 2.

Избавиться от тусклого налета, образованного в результате действия жесткой воды, поможет мочалка, смоченная в уксусе. Эта прозрачная кислота легко справится с известковым и жирным налетом.

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Способ 3.

Кофейная гуща тоже прекрасно может почистить ложки и вилки. Наберите немного смеси на мочалку и хорошо протрите. После этого прополощите приборы под водой и вытрите тканью.



Кофейная гуща – замечательный помощник на кухне / Фото Pexels

Профессиональные моющие средства