А от про що. Іноді треба поглянути на свій світ чужими очима й вчинити так, як це зробили б інші люди – з іншим досвідом, характером, з іншими мріями. Навіть якщо ці люди – кіногерої. Не можна трансформувати життя, не змінивши хоч трохи маршрут. Отже, цілковите перевтілення – і вперед до змін!

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Займіться своїм гардеробом – станьте Рейчел

Підберіть кілька образів на весну – для роботи, походу в гості, на прогулянку і, звичайно ж, пару комплектів домашнього одягу. Головне – знати міру, щоб не спустити всі гроші на одяг, який просто буде лежати на полиці.





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Доведіть до ладу рахунки – будьте Чендлером

Наведіть у своїх рахунках порядок, з'ясуйте всі питання. О, Чендлер це любив. А ще можна почистити телефон, ноутбук, камеру, скинути знімки на жорсткий диск, розсортувавши їх по теках і багато іншої роботи, до якої часто не доходять руки.





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Освойте приготування і приберіть в будинку – станьте Монікою

Можливо для вас саме час влаштувати генеральне прибирання: перебрати гардероб, помити вікна, витерти пил в найбільш недоступних місцях і випрати штори.

Коли впораєтеся з прибиранням, можна зайнятися приготуванням – ще одне улюблене заняття Моніки. Пошукайте нові рецепти або приготуйте улюблену страву з ресторану.



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Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.

Заведіть роман – станьте Джої

Якщо ви ще без пари – саме час зареєструватися на сайті знайомств і почати листування з тим, хто вам сподобається. О, Джої легко знаходив собі пару.

Подумаєш, маска на обличчі – очі то видно, та й рот не заклеєний. Фліртуйте, знайомтеся, спілкуйтеся.



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Можливо, час для творчості – станьте Фібі

Нині саме час освоїти якийсь новий інструмент або вдосконалити свої навички.

Адже Фібі відмінно грала на гітарі. А ще можна навчитися танцювати тверк, малювати картини, в'язати або підтягти англійську мову. Вибирайте, що вам більше подобається та освоюйте нові навички.



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Відвідайте онлайн-екскурсію – станьте Россом

Можливо саме час відвідати онлайн-ескурсії найпопулярніших музеїв світу. Росс дуже любить динозаврів і музеї. Повірте, нудьгувати не доведеться – ще і щось нове для себе відкриєте і побачите.



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