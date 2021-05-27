А вот о чем. Иногда стоит взглянуть на свой мир чужими глазами и поступить так, как сделали бы другие люди – с другим опытом, характером, с другими мечтами. Даже если эти люди – киногерои. Нельзя трансформировать жизнь, не изменив хоть немного маршрут. Итак, полное перевоплощение – и вперед к переменам!

Читайте также Созданная с любовью: как Soplica стала любимым брендом миллионов

Займитесь своим гардеробом – станьте Рейчел

Подберите несколько образов на весну – для работы, похода в гости, на прогулку и, конечно же, пару комплектов домашней одежды. Главное – знать меру, чтобы не спустить все деньги на одежду, просто будет лежать на полке.



Фото fushion

Доведите до ума счета – будьте Чендлером

Наведите в своих счетах порядок, выясните все вопросы. О, Чендлер это любил. А еще можно почистить телефон, ноутбук, камеру, сбросить снимки на жесткий диск, рассортировав их по файлам, и много другой работы, до которой часто не доходят руки.



Фото insider

Освойте приготовление и уберитесь в доме – станьте Моникой

Возможно для вас самое время устроить генеральную уборку: перебрать гардероб, помыть окна, вытереть пыль в самых недоступных местах и постирать шторы.

Когда справитесь с уборкой, можно заняться приготовлением – еще одно любимое занятие Моники. Поищите рецепты или приготовьте любимое блюдо из ресторана.



Фото insider

Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.

Заведите роман – станьте Джои

Если вы еще без пары – самое время зарегистрироваться на сайте знакомств и начать переписку с тем, кто вам понравится. О, Джои легко находил себе пару.

Подумаешь, маска на лице – глаза то видно, и рот не заклеен. Флиртуйте, знакомьтесь, общайтесь.



Фото cinema

Возможно время для творчества – станьте Фиби

Сейчас самое время освоить какой-то новый инструмент или усовершенствовать свои навыки.

Ведь Фиби отлично играла на гитаре. А еще можно научиться танцевать тверк, рисовать картины, вязать или подтянуть английский язык. Выбирайте, что вам больше нравится, осваивайте новые навыки.



Фото gifer

Посетите онлайн-экскурсию – станьте Россом

Возможно самое время посетить онлайн-эскурсии самых популярных музеев мира. Росс очень любит динозавров и музеи. Поверьте, скучать не придется – еще и что-то новое для себя откроете и увидите.



Фото digital