Для поціновувачів солоденького: рецепт ідеального вишневого штруделя від шеф-кухаря

Кулінар та суддя проєкту "МайстерШеф" Ектор Хименес Браво поділився рецептом ідеального вишневого штруделя. На приготування ви витратите не більше ніж 15 хвилин!

Якщо вам захотілося потішити родичів або друзів смаколиками, цей рецепт стане у пригоді. Зберігайте!

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Інгредієнти

Вам знадобиться:

400 грамів замороженої вишні;

тісто "Філо"

100 грамів цукру

оливкова олія

Приготування

Необхідно заздалегідь дістати тісто з морозилки та залишити його при кімнатній температурі. Проварити вишні, додавши цукор, до загустіння. Залишити їх дещо охолонути. Прокласти шари тіста один на одного, змазуючи олією. Викласти начинку. Скрутити рулет. Відправити у духовку та запікати 20 – 25 хвилин при 180 градусах.

Слідкуйте, аби штрудель не прилип та не пригорів.

Шеф-кухар радить подавати десерт гарячим, завершивши композицію кулькою білого морозива. Насолоджуйтеся!

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Повний текст публікації Ектора Хименеса Браво:

ІДЕАЛЬНИЙ ВИШНЕВИЙ ШТРУДЕЛЬ ЗА 15 ХВИЛИН

Те, що потрібно, коли раптово прийшли гості, а до чаю нічого немає ️

Інгредієнти:

– Вишня заморожена – 400 гр

– Філо тісто

– Цукор – 100 гр

– Масло оливкове.

У цьому рецепті дуже важливо, щоб штрудель не прилип і не пригорів

Я користуюсь саме широким пергаментом – від @frekenbok_ukraine. Вже тестував його на інших стравах та залишився задоволений

Проваріть вишні із цукром до загустіння. Дайте їм охолонути до тепла.

Тісто дістаньте заздалегідь з морозилки і дайте трохи полежати, щоб воно було м'яким і м'яким.

Викладаємо листи тіста один на одного, як на відео, змащуючи шари олією. Викладаємо вишні на тісто, як на відео. А потім просто скручуємо рулет та запікаємо 20-25 хвилин при 180 градусах.

Після приготування, рулет можна відразу подавати гарячою з кулькою білого морозива

Смачного! Зберігайте рецепт!