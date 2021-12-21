Ясли вам захотелось порадовать родственников или друзей вкусностями, этот рецепт пригодится. Сохраняйте!

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Ингредиенты

Вам понадобится:

400 грамм замороженной вишни;

тесто "Фило"

100 грамм сахара

оливковое масло

Приготовление

Необходимо предварительно достать тесто из морозилки и оставить его при комнатной температуре. Проварить вишни, добавив сахар, до загустения. Оставить их немного охладиться. Проложить слои теста друг на друга, смазывая растительным маслом. Выложить начинку. Свернуть рулет. Отправить в духовку и запекать 20 – 25 минут при 180 градусах.

Важно! Следите, чтобы штрудель не прилип и не пригорел.

Шеф-повар советует подавать десерт горячим, завершив композицию шариком белого мороженого. Наслаждайтесь!

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Полный текст публикации Эктора Хименеса Браво:

ИДЕАЛЬНЫЙ ВИШНЕВЫЙ ШТРУДЕЛЬ ЗА 15 МИНУТ

То, что нужно, когда внезапно пришли гости, а к чаю ничего нет ️

Ингредиенты:

– Вишня замороженная – 400 гр

– Фило тесто

– Сахар – 100 гр

– Масло оливковое.

В этом рецепте очень важно, чтобы штрудель не прилип и не пригорел.

Я пользуюсь именно широким пергаментом – от @frekenbok_ukraine. Уже тестировал его на других блюдах и остался доволен

Проварите вишню с сахаром до загустения. Дайте им охладиться до тепла.

Тесто извлеките заранее из морозилки и дайте немного полежать, чтобы оно было мягким и мягким.

Выкладываем листы теста друг на друга, как на видео, смазывая слои маслом. Выкладываем вишни на тесто, как на видео. А потом просто скручиваем рулет и запекаем 20-25 минут при 180 градусах.

После приготовления рулет можно сразу подавать горячим с шариком белого мороженого.

Приятного тебе аппетита! Сохраняйте рецепт!