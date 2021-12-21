Ясли вам захотелось порадовать родственников или друзей вкусностями, этот рецепт пригодится. Сохраняйте!
Интересно 8 атмосферных мультиков, которые подарят праздничное настроение на Николая: подборка от OLL.TV
Ингредиенты
Вам понадобится:
- 400 грамм замороженной вишни;
- тесто "Фило"
- 100 грамм сахара
- оливковое масло
Приготовление
- Необходимо предварительно достать тесто из морозилки и оставить его при комнатной температуре.
- Проварить вишни, добавив сахар, до загустения. Оставить их немного охладиться.
- Проложить слои теста друг на друга, смазывая растительным маслом.
- Выложить начинку.
- Свернуть рулет.
- Отправить в духовку и запекать 20 – 25 минут при 180 градусах.
Шеф-повар советует подавать десерт горячим, завершив композицию шариком белого мороженого. Наслаждайтесь!
Полный текст публикации Эктора Хименеса Браво:
ИДЕАЛЬНЫЙ ВИШНЕВЫЙ ШТРУДЕЛЬ ЗА 15 МИНУТ
То, что нужно, когда внезапно пришли гости, а к чаю ничего нет ️
Ингредиенты:
– Вишня замороженная – 400 гр
– Фило тесто
– Сахар – 100 гр
– Масло оливковое.
В этом рецепте очень важно, чтобы штрудель не прилип и не пригорел.
Я пользуюсь именно широким пергаментом – от @frekenbok_ukraine. Уже тестировал его на других блюдах и остался доволен
Проварите вишню с сахаром до загустения. Дайте им охладиться до тепла.
Тесто извлеките заранее из морозилки и дайте немного полежать, чтобы оно было мягким и мягким.
Выкладываем листы теста друг на друга, как на видео, смазывая слои маслом. Выкладываем вишни на тесто, как на видео. А потом просто скручиваем рулет и запекаем 20-25 минут при 180 градусах.
После приготовления рулет можно сразу подавать горячим с шариком белого мороженого.
Приятного тебе аппетита! Сохраняйте рецепт!