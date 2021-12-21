Якщо вам захотілося потішити родичів або друзів смаколиками, цей рецепт стане у пригоді. Зберігайте!
Цікаво 8 атмосферних мультиків, які подарують святковий настрій на Миколая: добірка від OLL.TV
Інгредієнти
Вам знадобиться:
- 400 грамів замороженої вишні;
- тісто "Філо"
- 100 грамів цукру
- оливкова олія
Приготування
- Необхідно заздалегідь дістати тісто з морозилки та залишити його при кімнатній температурі.
- Проварити вишні, додавши цукор, до загустіння. Залишити їх дещо охолонути.
- Прокласти шари тіста один на одного, змазуючи олією.
- Викласти начинку.
- Скрутити рулет.
- Відправити у духовку та запікати 20 – 25 хвилин при 180 градусах.
Шеф-кухар радить подавати десерт гарячим, завершивши композицію кулькою білого морозива. Насолоджуйтеся!
Повний текст публікації Ектора Хименеса Браво:
ІДЕАЛЬНИЙ ВИШНЕВИЙ ШТРУДЕЛЬ ЗА 15 ХВИЛИН
Те, що потрібно, коли раптово прийшли гості, а до чаю нічого немає ️
Інгредієнти:
– Вишня заморожена – 400 гр
– Філо тісто
– Цукор – 100 гр
– Масло оливкове.
У цьому рецепті дуже важливо, щоб штрудель не прилип і не пригорів
Я користуюсь саме широким пергаментом – від @frekenbok_ukraine. Вже тестував його на інших стравах та залишився задоволений
Проваріть вишні із цукром до загустіння. Дайте їм охолонути до тепла.
Тісто дістаньте заздалегідь з морозилки і дайте трохи полежати, щоб воно було м'яким і м'яким.
Викладаємо листи тіста один на одного, як на відео, змащуючи шари олією. Викладаємо вишні на тісто, як на відео. А потім просто скручуємо рулет та запікаємо 20-25 хвилин при 180 градусах.
Після приготування, рулет можна відразу подавати гарячою з кулькою білого морозива
Смачного! Зберігайте рецепт!