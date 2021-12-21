Якщо вам захотілося потішити родичів або друзів смаколиками, цей рецепт стане у пригоді. Зберігайте!

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Інгредієнти

Вам знадобиться:

400 грамів замороженої вишні;

тісто "Філо"

100 грамів цукру

оливкова олія

Приготування

Необхідно заздалегідь дістати тісто з морозилки та залишити його при кімнатній температурі. Проварити вишні, додавши цукор, до загустіння. Залишити їх дещо охолонути. Прокласти шари тіста один на одного, змазуючи олією. Викласти начинку. Скрутити рулет. Відправити у духовку та запікати 20 – 25 хвилин при 180 градусах.

​Важливо! Слідкуйте, аби штрудель не прилип та не пригорів.

Шеф-кухар радить подавати десерт гарячим, завершивши композицію кулькою білого морозива. Насолоджуйтеся!

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Повний текст публікації Ектора Хименеса Браво:

ІДЕАЛЬНИЙ ВИШНЕВИЙ ШТРУДЕЛЬ ЗА 15 ХВИЛИН

Те, що потрібно, коли раптово прийшли гості, а до чаю нічого немає ️

Інгредієнти:

– Вишня заморожена – 400 гр

– Філо тісто

– Цукор – 100 гр

– Масло оливкове.

У цьому рецепті дуже важливо, щоб штрудель не прилип і не пригорів

Я користуюсь саме широким пергаментом – від @frekenbok_ukraine. Вже тестував його на інших стравах та залишився задоволений

Проваріть вишні із цукром до загустіння. Дайте їм охолонути до тепла.

Тісто дістаньте заздалегідь з морозилки і дайте трохи полежати, щоб воно було м'яким і м'яким.

Викладаємо листи тіста один на одного, як на відео, змащуючи шари олією. Викладаємо вишні на тісто, як на відео. А потім просто скручуємо рулет та запікаємо 20-25 хвилин при 180 градусах.

Після приготування, рулет можна відразу подавати гарячою з кулькою білого морозива

Смачного! Зберігайте рецепт!